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Faciadan dönüldü! Hem kuralları hem rekorları altüst etti, 16 yıl ehliyetsiz kaldı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Isparta’da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal olan alkollü şahıs, bu kez alkollü şekilde seyrettiği sırada zincirleme kazaya neden olarak yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpan sürücü, çarptığı aracın da başka bir araca çarpmasıyla, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, otomobilinin sürücü bölümünde sıkışarak yaralanan alkollü sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı. Sürücüye bu kez 5 kez işlem yapılırken, sürücü belgesi ise 2036 yılına kadar el konuldu.

Faciadan dönüldü! Hem kuralları hem rekorları altüst etti, 16 yıl ehliyetsiz kaldı

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 106. Cadde üzerinde otomobille seyreden Ahmet Ş., aracının kontrolünü kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen Abdi G.’nin kullandığı araca arkadan çarptı. İlk aracın çarptığı ikinci araç, savrularak bu kez Hüseyin Ç. idaresindeki kamyonete çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

SIKIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Feci kazada, sürücülerden Ahmet Ş. şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE 2036 YILINA KADAR EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaralanan sürücünün 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce 4 kez ‘Alkollü şekilde araç kullanmaktan’ dolayı ehliyetine 2031 yılına kadar el konulan sürücünün, bu kez sürücü belgesi bulunmadığı halde tekrar araç başına geçtiği ve bununla birlikte 3.24 promil alkollü şekilde kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Emniyet güçleri, kazaya neden olan ve aynı kazada yaralanan alkollü sürücüye cezai işlem uyguladıktan sonra 5 yıl daha ehliyetine el koyunca, bu kez süre 2036 yılına dek uzadı.

Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Uygulanan cezalar demekki yetersiz. Öncelikle bu dengesizlerin kimliğini gizlemeyin. Restoranlarda olduğu gibi ayın elemanı yerine ilçelerde ayın dallaması olarak resimleri asılması. Utançtan insan içine çıkmasınlar.
demekki ehliyet soran polise denk gelmiyor demekki denetimler sadece tuzak kurmak ve araç çekmek üzerine. Emniyetin tek derdi sabah aksam arac cekip vakfa para kazandirmak
bu duruma efkarlanıp tekrar içip trafiğe çıkar bu ayyaş (bu gibi durumlarda hapis cezası şart yoksa 3068 yılına kadar ehliyetine el koysan ne yazar)
adamın kural dinlediği yokki bildiğini yapıyor bi ömür ehliyeti alsan ne olur
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