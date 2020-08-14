Fahriye Evcen: Burak harika bir baba

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'teki bir otelde akşam yemeği yedi.

Mekana lüks marka araçları ile gelen ikili, soruları yanıtlarken keyifli halleri ile de dikkat çekti. Bodrum tatilinden dönen çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.

Aracının plakasının oğulları Karan'ın adının baş harflerinden oluştuğu görülen Özçivit, "Çok yeni sayılmaz. Zaten diğer araçlarımızın plakası da aynı şekilde" açıklamasını yaptı.



