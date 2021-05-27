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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Çok tatlısınız beyefendi

27.05.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Özçivit'in fotoğrafına hayranları beğeni yağdırırken, oyuncu eşi Fahriye Evcen de yaptığı yorumla dikkatleri çekti.

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Çok tatlısınız beyefendi

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, Instagram hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman'da başrol oynayan Özçivit, gülümseyerek poz verdiği bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncunun paylaşımına 680 bin beğeni geldi. Fahriye Evcen de eşine "Çok tatlısınız beyefendi" diye yorum yaptı. Eşinin yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, "Siz de öyle hanımefendi" şeklinde yanıt verdi.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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