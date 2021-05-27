Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Çok tatlısınız beyefendi

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, Instagram hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman'da başrol oynayan Özçivit, gülümseyerek poz verdiği bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncunun paylaşımına 680 bin beğeni geldi. Fahriye Evcen de eşine "Çok tatlısınız beyefendi" diye yorum yaptı. Eşinin yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, "Siz de öyle hanımefendi" şeklinde yanıt verdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.



