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Fahriye Evcen'den doğum sonrası ilk poz!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Nisan ayında anne olan oyuncu Fahriye Evcen anne olduktan sonra ilk kez kendini paylaştı. Evcen'in hayranlarından fotoğrafa beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den doğum sonrası ilk poz!

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti. İkili, geride bıraktığımız nisan ayında büyük bir mutluluk tatmış ve anne-baba olmuşlardı. Çift, bebeklerine Karan adını vermişti.

Fahriye Evcen'den doğum sonrası yeni paylaşımlar geldi. Yaklaşık 2 ay önce anne olan ünlü oyuncu, pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Evcen'in doğum kilolarını verdiği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Bebekleri Karan’ın fotoğrafını doğumdan bu yana paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, bebeğiyle ilk paylaşımını ‘Anneler Günü’nde yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

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