Fahriye Evcen'den duygulandıran deprem paylaşımı! "Dilerim ki anneciğin bulunur"

10 ili etkileyen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından, depremzedeler için harekete geçildi. Çalışmalara destek veren Evcen, eşi Burak Özçivit ile beraber birçok yardımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini dünyaya getiren Fahriye Evcen en son paylaşımında depremzede bir çocuğun fotoğrafı ile duygusal bir mesaj yayınladı.

“TÜM DÜNYA BİR ARAYA GELSE ONUN YERİNİ TUTAMAYACAK”

Evcen’in paylaşımında, “Seni o küçük ellerinden öperim çocuk... Dilerim ki anneciğin bulunur çünkü tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak... Bu binaları yaparken umarım bu görüntüler gözünüzden de vicdanınızdan da silinmez…” cümleleri yer aldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti deprem bölgesine bir tır, kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL'de AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulunduğu haberi gündemde yer almıştı.

Çift, sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış topluyor.

