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Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı! Burak Özçivit'ten ilk açıklama

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’in sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu hem eşiyle hem de yaklaşık olarak 2 ay sonra dünyaya gelecek olan bebeğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Burak Özçivit, dün akşam Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastaneye girerken objektiflere yansıdı. Eşi Fahriye Evcen'nin üşüttüğü için 2-3 gündür hastanede yattığını söyleyen Özçivit, bebeklerinin durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Burak Özçivit'in hastaneye gelmesiyle birlikte hastaneden çıkan annesi Ceyhan Özçivit, gelini Fahriye Evcen hakkında “Çocukta hiçbir şey yok. Erken doğum gibi bir şey de söz konusu değil, her şey yolunda” dedi.


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