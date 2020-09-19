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Fahriye Evcen'in annesinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen'in annesinin fotoğrafı sosyal medya’ya düştü. Görenler Fahriye’nin güzelliğini nerden aldığı belli oldu yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen'in annesinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden mutlulukları her zaman parmakla gösteriliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden ünlü çift nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.

Karan'a bakıcı tutmamış ve kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu doğum sonrası kilolarından bir süre kurtulamamış ve birçok eleştiri almış eski formuna kavuşmuştu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatları ilgi odağı oluyor Fahriye Evcen'in annesi ise hayranları tarafından merak konusu olmuştu.

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Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fotğrafı görenler 'Fahriye’nin güzelliğini nerden aldığı belli oldu' yorumunda bulundu.

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