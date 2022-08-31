Fahriye Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Anne kız benzerlikleriyle şaşırttı

Oğlu Karan Özçivit'i 2019 yılında kucağına alan Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebeğine hamile. Anne olmak için gün sayan Evcen, bu defa annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Fahriye Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençliğiyle olan benzerliği görenleri şaşırtacak cinsten.

1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen'in annesinin adı Hatime Evcen, babasının adı ise Ramazan Evcen'dir.

Evcen, Almanya'da Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim görürken dizi teklifleri aldı.

Bu durumda annesiyle beraber İstanbul'a geldi.

Yaprak Dökümü dizisi ile şöhrete kavuşan Evcen, yıllar içerisinde rol aldığı projelerle ekranların aranan oyuncularından biri oldu.

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