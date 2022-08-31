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  4. Fahriye Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Anne kız benzerlikleriyle şaşırttı

Fahriye Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Anne kız benzerlikleriyle şaşırttı

31.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit ile 2017'de hayatını birleştiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen özel hayatıyla devamlı olarak gündemde yer alıyor. Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen'in, annesiyle arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı.

Fahriye Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Anne kız benzerlikleriyle şaşırttı

Oğlu Karan Özçivit'i 2019 yılında kucağına alan Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebeğine hamile. Anne olmak için gün sayan Evcen, bu defa annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Fahriye Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençliğiyle olan benzerliği görenleri şaşırtacak cinsten.

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen'in annesinin adı Hatime Evcen, babasının adı ise Ramazan Evcen'dir.

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Evcen, Almanya'da Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim görürken dizi teklifleri aldı.

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Bu durumda annesiyle beraber İstanbul'a geldi.

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Yaprak Dökümü dizisi ile şöhrete kavuşan Evcen, yıllar içerisinde rol aldığı projelerle ekranların aranan oyuncularından biri oldu.

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

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Burak Özçivit Fahriye Evcen özçivit ünlü oyuncu
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