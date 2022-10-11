MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı! İlk yorum Burak Özçivit'ten

Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı! İlk yorum Burak Özçivit'ten

11.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştığı son karelerle gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde erkek bebek beklediklerini doğrulayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına yorum yapmadan geçmedi.

Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı! İlk yorum Burak Özçivit'ten

Eylül ayında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde boy gösteren Burak Özçivit açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen’in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye’yi görenler: İkinci oğlan yolda
Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, "Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız..." demişti.

burak-ozcivit-fahriye-evcen-ciftinden-kotu-haber_b80da

"Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.
Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Fahriye Evcen’in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye’yi görenler: İkinci oğlan yolda
Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekran görüntüsü 2022-10-11 134713

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum gecikmedi.

channels4_profile


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehra ve Mehmet Dinçerler sorusuna çok kızdı! "Bana bak..."Zehra ve Mehmet Dinçerler sorusuna çok kızdı! "Bana bak..."
Şoke eden karar! Ayrıldığını duyurduŞoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu
Sosyal medya onları konuşuyor! İşte sebebiSosyal medya onları konuşuyor! İşte sebebi
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen evcen özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.