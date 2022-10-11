Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı! İlk yorum Burak Özçivit'ten

Eylül ayında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde boy gösteren Burak Özçivit açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen’in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye’yi görenler: İkinci oğlan yolda

Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, "Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız..." demişti.

"Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.



Fahriye Evcen’in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye’yi görenler: İkinci oğlan yolda

Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum gecikmedi.



