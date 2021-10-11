Fahriye Evcen kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı! Hayranları beğeni yağdırdı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, TRT'de yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. 35 yaşındaki güzel oyuncu dizide Barış Arduç ile birlikte başrolde oynayacak.

Instagram hesabından da sık kullanan ünlü isimlerden olan Evcen, son paylaşımıyla hayranlarını büyüledi.

Bir davete katılan güzel oyuncu, kırmızı elbisesiyle çekilen pozlarını paylaştı.



Instagram'da 12,1 milyon takipçisi olan Evcen'in paylaşımına saatler içinde 800 binden fazla beğeni geldi.



