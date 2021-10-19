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Fahriye Evcen şık kıyafetiyle göz kamaştırdı! Hayranları beğeni yağdırdı

19.10.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in reklam yüzü olduğu markanın lansman gecesine tarzıyla damga vurdu. Şık kıyafetiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, o kareleri de Instagram'dan paylaştı.

Fahriye Evcen şık kıyafetiyle göz kamaştırdı! Hayranları beğeni yağdırdı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, TRT'de yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. 35 yaşındaki güzel oyuncu dizide Barış Arduç ile birlikte başrolde oynayacak.

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Instagram hesabından da sık kullanan ünlü isimlerden olan Evcen, son paylaşımıyla hayranlarını büyüledi.

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Eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Özçivit, şık kıyafetiyle göz kamaştırdı.

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Güzel oyuncu, kahverengi elbisesiyle çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.
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Instagram'da 12,1 milyon takipçisi olan Evcen'in paylaşımına saatler içinde 500 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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