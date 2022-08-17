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Fahriye Evcen tekne paylaşımlarına yenilerini ekledi! Pozlarıyla takipçilerini mest etti

17.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında paylaştığı her post ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak rol aldığı diziden anlaşma gereği ayrılan Evcen, çıktığı tatilden tekne pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Fahriye Evcen tekne paylaşımlarına yenilerini ekledi! Pozlarıyla takipçilerini mest etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak çıktığı tatilden tekne pozlarına yenileri ekleyen Evcen, takipçilerini mest etti.

FAHRİYE EVCEN BEYAZ BİKİNİSİYLE BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden tekne pozlarını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle nefes kesti.

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Evcen, beyaz bikini üstü, beyaz şortu ve üzerine aldığı mavi gömlekle poz verdi.

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Evcen'in çoklu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçileri Evcen'in pozlarına "Muhteşemsin" ve "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adında bir oğulları var.

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İşte tekne pozlarının devamı;

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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