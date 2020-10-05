Fakir kız, zengin oğlan: Cheese in The Trap konusu ve oyuncuları

2016 yılında tvN kanalında yayınlanan ve oldukça sevilen dizi, zengin oğlan fakir kız temasını gizemli olaylarla süsleyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Cheese in The Trap webtoondan uyarlanan bir dizi olduğu için güçlü karakter tahlilleri ile diğer birçok yapımdan ayrılıyor. Cheese in The Trap replikleri sayesinde de sosyal medyada oldukça popüler. Hayata dair derin sorgulamalar yaparak basit bir gençlik dizisinin çok ötesine geçen bu dizinin ne kadar başarılı olduğunu görmek için Cheese in The Trap yorumlarına bir göz atmanız yeterli. Bu neşeli diziyi zevkle izleyenler için bir sürprizimiz daha var. Cheese in The Trap film versiyonuyla da çeşitli platformlarda izleyicisini bekliyor. İşte Cheese in The Trap konusu ve oyuncuları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar... Cheese in The Trap Dizisi Konusu Yoo-Jung, Kore'deki en büyük grup olan Taerang Grup'un tek varisi. Yakışıklı, zengin ve fit bir vücuda sahip olan Yoo-Jung aynı zamanda da İşletme bölümü okuyan bir üniversite öğrencisi. Üstelik, Yoo-Jung derslerinde oldukça başarılı olmasının yanı sıra gizemli ve karanlık bir tarafa da sahip. Yoo-Jung ile yolları kesişen Hong-Seol, ailesinden ayrı yaşayan fakir bir ailenin çocuğu ve geçimini sağlamak için part-time işlerde çalışıyor. Her ikisi de aynı bölümde okusalar da Yoo-Jung, Hong-Seol'un "Sunbae"si (Sunbae Kore kültüründe alt sınıfların üst sınıflar için ya da acemilerin daha tecrübeli kişiler için kullandığı bir hitap şekli). Tıpkı Yoo-Jung gibi Hong-Seol de oldukça çalışkan ve sınıfındaki en yüksek notları alıyor. İyi bir kişiliğe sahip olan Hong-Seol, Yoo-Jung ile tanıştıktan sonra hayatının seyri baştan sona değişiyor.

Cheese in The Trap Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Cheese in The Trap oyuncuları da Kore dizisi sevenlerin pek çok farklı projeden tanıdığı isimlerden oluşuyor. İşte birçok farklı projede de isimlerini duyuran yetenekli oyuncu kadrosu! Yoo-Jung (Park-Hae Jin) Yoo-Jung, zengin bir hayatın içerisine doğmuş genç bir varis. Okulunda oldukça başarılı olan Yoo-Jung aynı zamanda atletik, iyi görünümlü ve nazik birisi. Dışarıdan bakıldığında hiçbir kusuru olmayan Yoo-Jung'un iç dünyası ise oldukça farklı. Dışarıya yansıttığı bu iyi özelliklerini iç dünyasındaki karanlıkları saklamak için kullanıyor. Hong-Seol ile yakınlaşmaları masalsı bir şekilde başlasa da daha sonraları Yoo-Jung'ın karanlık karakteri giderek daha baskın bir hale geliyor. Park-Hae Jin oyunculuk kariyerine Famous Chill Prencesses dizisiyle başladı. KBS kanalında yayınlanan bu dizi, oyuncuya 43. Baeksang Sanat Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı. MBC kanalında yayınlanan East of Eden dizisindeki başka birinin sevgilisini çalan acımasız Shin-Myung Hoon rolüyle ise ün kazandı. Park-Hae Jin özel hayatında bir ayakkabı koleksiyoncusu olarak biliniyor. Kendisi 1800 çiftten fazla ayakkabısı olduğunu itiraf etti.

Hong-Seol (Kim Go-Eun) Hong-Seol tipik bir üniversite öğrencisi olarak karşımıza çıkıyor. Fakir bir ailenin çocuğu ve ailesinden ayrı yaşıyor. Geçimini sağlayabilmek için okul dışındaki zamanlarını part-time işlerde çalışarak geçiriyor. Gayet düzgün ve şefkatli bir karaktere sahip olmasına karşın Yoo-Jung ile tanıştıktan sonra karakterindeki değişimler kaçınılmaz oluyor. Güzel başlayan ilişkileri zamanla Yoo-Jung'ın karanlık ve gizemli yapısının gölgesinde kalıyor. Oyunculuk kariyeri "A Muse" filmi için 300 aktris arasından seçilmesi ile başladı. A Muse filmindeki rolü ile En İyi Aktris ödüllerine layık görüldü. Cheese in The Trap dizisi ile 2016 yılında televizyon çıkışını yaptı. Baek In-Ho (Seo Kang-Joon) Baek In-Ho bir zamanların piyano dahisi olarak karşımıza çıkıyor. Baek In-Ho geçirdiği bir sakatlık sonrasında piyano çalamaz hale geliyor ve ne yapacağını bilemez bir şekilde hayatını sürdürüyor. Yoo-Jung'un ailesi gençlik yıllarında Baek-In-Ho ve ablasına (Baek In-Ha) bakmaya başlıyor. Bu sebeple, Baek kardeşler ile Yoo-Jung beraber büyüyorlar. Dolayısıyla Baek In-Ho, Yoo-Jung'ı herkesten daha iyi tanıyor. Baek In-Ho özgürlüğüne düşkün, sert ve asi karakterli bir yapıya sahip.

1993 doğumlu Seo Kang-Joon Fantagio tarafından kurulan 5 kişilik 5urprise adlı grubun sevilen bir üyesi. 2013 yılından itibaren dizi-film sektöründe projelerde rol alıyor. Baek In-Ha (Lee Sung Kyung) Baek In-Ha, In-Ho'nun ablası. Kardeşi ile birlikte Yoo-Jung'ın evine geldikten sonra büyük bir karakter değişimi yaşıyor. Tek derdi lüks bir hayat ve bol limitli bir kredi kartı olan bir insana dönüşüyor. İsteklerini elde etmek için ortalığı karıştırmaktan ise asla çekinmiyor. 1990 doğumlu Güney Koreli oyuncu ve model. 2009 yılında Asya Pasifik Süper Model yarışmasında 11. oldu ve Lex ödülünü kazandı. Oyunculuk kariyeri 2014 yılında yardımcı oyuncu olarak görev aldığı "It's Okay, That's Love" dramasıyla başladı. Kwon Eun Taek (Nam Joo Hyuk) Hong-Seol'un en yakın ve en iyi arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Erkeksi ve güvenilir kişiliği ile kızların yanından ayrılmaz ve onlara destek oluyor. Sempatik bir karakter olsa da zaman zaman garip davranışları sergiliyor. Aynı zamanda Jang Bo Ra'nın sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Güney Koreli model ve oyuncu olan Nam Joo Hyuk, Yook Sang-jae ve Kim So-hyun ile birlikte rol aldığı "Who are You: School 2015" dizisiyle tanınıyor.