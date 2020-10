Fakir kız, zengin oğlan: Cheese in The Trap konusu ve oyuncuları

2016 yılında tvN kanalında yayınlanan ve oldukça sevilen dizi, zengin oğlan fakir kız temasını gizemli olaylarla süsleyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Cheese in The Trap webtoondan uyarlanan bir dizi olduğu için güçlü karakter tahlilleri ile diğer birçok yapımdan ayrılıyor. Cheese in The Trap replikleri sayesinde de sosyal medyada oldukça popüler. Hayata dair derin sorgulamalar yaparak basit bir gençlik dizisinin çok ötesine geçen bu dizinin ne kadar başarılı olduğunu görmek için Cheese in The Trap yorumlarına bir göz atmanız yeterli. Bu neşeli diziyi zevkle izleyenler için bir sürprizimiz daha var. Cheese in The Trap film versiyonuyla da çeşitli platformlarda izleyicisini bekliyor. İşte Cheese in The Trap konusu ve oyuncuları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

Cheese in The Trap Dizisi Konusu

Yoo-Jung, Kore'deki en büyük grup olan Taerang Grup'un tek varisi. Yakışıklı, zengin ve fit bir vücuda sahip olan Yoo-Jung aynı zamanda da İşletme bölümü okuyan bir üniversite öğrencisi. Üstelik, Yoo-Jung derslerinde oldukça başarılı olmasının yanı sıra gizemli ve karanlık bir tarafa da sahip. Yoo-Jung ile yolları kesişen Hong-Seol, ailesinden ayrı yaşayan fakir bir ailenin çocuğu ve geçimini sağlamak için part-time işlerde çalışıyor. Her ikisi de aynı bölümde okusalar da Yoo-Jung, Hong-Seol'un "Sunbae"si (Sunbae Kore kültüründe alt sınıfların üst sınıflar için ya da acemilerin daha tecrübeli kişiler için kullandığı bir hitap şekli). Tıpkı Yoo-Jung gibi Hong-Seol de oldukça çalışkan ve sınıfındaki en yüksek notları alıyor. İyi bir kişiliğe sahip olan Hong-Seol, Yoo-Jung ile tanıştıktan sonra hayatının seyri baştan sona değişiyor.