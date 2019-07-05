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'Fala bakarken birlikte olmak istedi kabul etmeyince...'

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 05.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Antalya'daki Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine fal bakmak için giren kadının tırnakçılık yöntemiyle bin lira hırsızlık yaptığı iddia edildi. Polislerin araya girmesiyle Emniyet Müdürlüğü'ne taşınan olayda, hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın kendisini; 'Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftira attı' sözleriyle savundu.

'Fala bakarken birlikte olmak istedi kabul etmeyince...'

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Olayın sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin ifadesine başvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık olayını Ü.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi.

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Gözaltına alınan Ü.U'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U.: "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı" savunmasını yaptı. Ü.U., ifadesinin ardından yüzünü kapatarak adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsız fal

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