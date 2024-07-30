Falafel tarifi: Falafel nasıl yapılır?

Orta Doğu’nun en meşhu8r sokak lezzetlerinden biri olduğu bilinen falafel bazı bölgelerde nohutla bazı bölgelerde ise bakla ile yapılır. Aşağıda verdiğimiz nohutlu tarifle eşsiz bir falafel yapabilir, hem öğünlerinizde hem de davet sofralarınızda servis edebilirsiniz.
Falafel yapmak son derece kolay. Aşağıdaki tarifi uygulayarak siz de kendi mutfağınızda leziz bir falafel yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine yoğurt, sarımsak tahin ve limon suyu ile enfes bir sos da hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
1 bardak nohut
1 soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
2 dal taze soğan
Birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kabartma tozu
2 kaşık un
TARİF
Nohutları haşlamadan rondodan geçirin.
Üzerine doğradığınız soğan, maydanoz ve sarımsakları ekleyin ve çekin.
Diğer malzemeleri de ekleyerek bir hamur elde edin.
Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlak hâle getirin.
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