Falafel tarifi: Falafel nasıl yapılır?

Falafel yapmak son derece kolay. Aşağıdaki tarifi uygulayarak siz de kendi mutfağınızda leziz bir falafel yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine yoğurt, sarımsak tahin ve limon suyu ile enfes bir sos da hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 bardak nohut

1 soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 dal taze soğan

Birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kabartma tozu

2 kaşık un