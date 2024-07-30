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    Falafel tarifi: Falafel nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 21:52
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    Orta Doğu’nun en meşhu8r sokak lezzetlerinden biri olduğu bilinen falafel bazı bölgelerde nohutla bazı bölgelerde ise bakla ile yapılır. Aşağıda verdiğimiz nohutlu tarifle eşsiz bir falafel yapabilir, hem öğünlerinizde hem de davet sofralarınızda servis edebilirsiniz.

    Falafel tarifi: Falafel nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 374kal

    Falafel yapmak son derece kolay. Aşağıdaki tarifi uygulayarak siz de kendi mutfağınızda leziz bir falafel yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine yoğurt, sarımsak tahin ve limon suyu ile enfes bir sos da hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 bardak nohut
    • 1 soğan
    • 2 diş sarımsak
    • Yarım demet maydanoz
    • 2 dal taze soğan
    • Birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kabartma tozu
    • 2 kaşık un

    TARİF

    • Nohutları haşlamadan rondodan geçirin.
    • Üzerine doğradığınız soğan, maydanoz ve sarımsakları ekleyin ve çekin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyerek bir hamur elde edin.
    • Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlak hâle getirin.
    • Kızgın yağda kızartın.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    falafel tarifi
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