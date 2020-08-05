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Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2020 08:52 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlayıcı madde dolu bir depoda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından 60'dan fazla insan hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Lübnan'ın Beyrut kentinde yaşanan patlamayla ilgili sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalarla ilgili düşüncesini paylaştı. Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz" dedi.

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