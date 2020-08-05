Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalarla ilgili düşüncesini paylaştı. Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz" dedi.
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