Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalarla ilgili düşüncesini paylaştı. Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz" dedi.



