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    4. Foyaları ortaya çıktı! İşte falcıların akılalmaz dolandırıcılık yöntemi

    Foyaları ortaya çıktı! İşte falcıların akılalmaz dolandırıcılık yöntemi

    12.04.2024 21:07
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    Sosyal medya son zamanlarda falcı veya medyum olarak adlandırılan istismarcılarla dolup taştı. Peki, anne adından, doğum yerine kadar birçok bilgiyi bilen falcı sıfatlı bazı kişiler bunu nasıl başarıyor? İşte insanları tuzaklarına düşüren falcıların akılalmaz oyunu...

    Anne adından, doğum yerlerine, yaşınızdan kimlik numaralarına kadar falcı sıfatlı bazı kişiler, dolandırıcılıkta öyle bir yöntem buldu ki duyan inanamadı. Kişisel verileri nasıl biliyorlar, insanları nasıl kandırıyorlar... Bakın gizemli falların arkasından nasıl bir oyun çıktı.

    Gelecekte ne olacak, başınıza neler gelecek, hangi seçimleri yaparsak doğru olacak?.. İşte tüm bu sorular umut tacirlerinin vurgun kapısı. Keyif için baktıran kadar, kararlarını fala göre alanlar da var.

    SOSYAL MEDYA İSTİSMARCILARLA DOLUP TAŞTI

    Sosyal medya maalesef son günlerde falcı veya medyum olarak adlandırılan istismarcılarla dolup taştı. 'Artık bunu da nasıl bilebilir' denilen o bilgiler falın inandırıcılığın da ilk aşaması aslında. Peki bunu nasıl başarıyorlar?

    İŞTE FALCILARIN OYUNU

    Uzman isimler "Sosyal medya sitelerinde ya da e-ticaret sitelerinde veri sızıntıları meydana geliyor. Kayıt olurken bütün bilgiler giriliyor. Bunlar daha sonra sanal yollarla, illegal olarak satılıyor" dedi.

    Show Haber'in haberine göre kişisel veri hırsızları, falcılık oyunuyla on binlerce lira haksız kazanç elde ediyor.

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