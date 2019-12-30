Mynet Trend
  4. Fallout oyuncularına hackerlar saldırdı

Fallout oyuncularına hackerlar saldırdı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Önce bunun bir bug olduğu düşünüldü ancak ardından hacker saldırısı olduğu anlaşıldı. Hacker’ların Bethesda’ya bir “mesaj vermek” için, oyuncuların inventorylerini sildiği düşünülüyor.

Fallout oyuncularına hackerlar saldırdı

Bu açık hakkında soruşturma açan Bethesda ise açığın varlığını kabul etmekle beraber, çözüm bulabildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Söz konuzu açığın ise şimdilik sadece PC oyuncularını etkilediği düşünülüyor. Dolayısıyla Bethesda’nın oyuncuları korumak için PC versiyonunu bir süre offline yapması da bekleniyor. Yani eğer PC’de Fallout 76 oynuyorsanız bir süre oyuna erişemeyebilirsiniz.

Video oyun dünyasının çok hareketlendiği yıl sonu döneminde, hacker grupları oyun firmalarına saldırarak, fidye almayı seviyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da Playstation ve Xbox gibi dev markalar dahi hacker’ların yıl sonu saldırılarının hedefi olarak oyunculara büyük mağduriyetler yaşattılar.

Müşterilerinin güvenini kaybetmek ve rakiplerine kaçırmak istemeyen oyun firmalarının artık sene sonu saldırıları sırasında hacker gruplarıyla anlaşarak fidye ödemek zorunda kaldıkları düşünülüyor ancak bu konuda resmi bir kanıt bulunmuyor.
Fallout 76, Bethesda’nın büyük umut bağladığı oyun projesiydi ancak erken erişimde yaşadığı sorunlar nedeniyle oyuncular projeye dair umutlarını kaybettiler.

Oppo A9 2020’nin etkileyici kamera ve pil performansı!

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Samsung orta segmente yüklendiSamsung orta segmente yüklendi
İşte 2019'un en çok izlenen videolarıİşte 2019'un en çok izlenen videoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fallout hacker

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı! Açıklama geldi!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı! Açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 Huawei açısından pek de kolay geçmedi

2019 Huawei açısından pek de kolay geçmedi

Xiaomi 2019 yılını başarıyla tamamladı

Xiaomi 2019 yılını başarıyla tamamladı

Keenetic Ultra : Amiral gemisi görücüye öıktı

Keenetic Ultra : Amiral gemisi görücüye öıktı

Volkswagen şarj robotu geliştirdi

Volkswagen şarj robotu geliştirdi

Samsung orta segmente yüklendi

Samsung orta segmente yüklendi

2019’da en çok hangi YouTube videoları izlendi

İşte 2019'un en çok izlenen videoları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.