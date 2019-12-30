Fallout oyuncularına hackerlar saldırdı

Bu açık hakkında soruşturma açan Bethesda ise açığın varlığını kabul etmekle beraber, çözüm bulabildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Söz konuzu açığın ise şimdilik sadece PC oyuncularını etkilediği düşünülüyor. Dolayısıyla Bethesda’nın oyuncuları korumak için PC versiyonunu bir süre offline yapması da bekleniyor. Yani eğer PC’de Fallout 76 oynuyorsanız bir süre oyuna erişemeyebilirsiniz.

Video oyun dünyasının çok hareketlendiği yıl sonu döneminde, hacker grupları oyun firmalarına saldırarak, fidye almayı seviyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da Playstation ve Xbox gibi dev markalar dahi hacker’ların yıl sonu saldırılarının hedefi olarak oyunculara büyük mağduriyetler yaşattılar.

Müşterilerinin güvenini kaybetmek ve rakiplerine kaçırmak istemeyen oyun firmalarının artık sene sonu saldırıları sırasında hacker gruplarıyla anlaşarak fidye ödemek zorunda kaldıkları düşünülüyor ancak bu konuda resmi bir kanıt bulunmuyor.

Fallout 76, Bethesda’nın büyük umut bağladığı oyun projesiydi ancak erken erişimde yaşadığı sorunlar nedeniyle oyuncular projeye dair umutlarını kaybettiler.

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