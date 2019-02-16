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Far Cry New Dawn inceleme puanları

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Ubisoft tarafından geliştirilen ve bugün itibariyle raflardaki yerini alan Far Cry serisinin yeni oyununa ilişkin ilk incelemeler yayınlandı. İşte Far Cry New Dawn inceleme puanları.

Far Cry New Dawn inceleme puanları

Bilindiği üzere Ubisoft bu yıl yeni bir Assassin’s Creed oyunu çıkarmayacak. 2019’u boş geçmek istemeyen yapımcı ekip, Assassin’s Creed serisinin boşluğunu Far Cry ile doldurmayı tercih etti.
Genel olarak Ubisoft’un iki sene üst üste Far Cry oyunu yayınladığı pek görülmemiştir. Bu açıdan New Dawn’ın bir istisna olduğunu söyleyebiliriz.

Far Cry 5 ile aynı haritada geçen oyun kıyamet sonrası bir senaryoyu konu ediniyor. Nükleer bir savaşın ardından Hope County’de geçen olaylara odaklanan Far Cry New Dawn inceleme puanlarıyla pek ümit vaat etmedi.

Far Cry New Dawn inceleme puanları geçtiğimiz gün açıklandı. Oyun için yayınlanan incelemelere baktığımızda ortalamanın biraz altında bir yapım olduğunu görüyoruz.
Zira Far Cry New Dawn inceleme puanları 90 ile 60 puan arasında oldukça geniş bir skalaya yayılmış durumda. Oyunun ortalaması ise 70’in bir tık üzerinde. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Far Cry New Dawn inceleme puanları ile başbaşa bırakalım.

Press Start Australia 90
GamingTrend 90
BaziCenter 85
IGN Italia 81
Gamersky 80
Digital Trends 80
Hobby Consolas 80
VideoGamer 80
PlayStation LifeStyle 80
Critical Hit 80
DarkStation 80
GamesRadar+ 80
Destructoid 80
Hardcore Gamer 80
GamePro Germany 78
Meristation 78
Everyeye.it 78
Multiplayer.it 78
COGconnected 77
3DJuegos 75
SpazioGames 75
IGN 75
Post Arcade (National Post) 75
PSX-Sense.nl 75
Video Chums 75
Areajugones 70
CGMagazine 70
Jeuxvideo.com 70
Easy Allies 70
Game Informer 70
TheSixthAxis 70
We Got This Covered 70
XGN 70
Eurogamer Italy 70
God is a Geek 70
JeuxActu 70
GRYOnline.pl 65
Metro GameCentral 60
Gameblog.fr 60
Screen Rant 60
Twinfinite 60
EGM 60
Game Revolution 60

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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft Far Cry New Dawn

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