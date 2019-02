Bilindiği üzere Ubisoft bu yıl yeni bir Assassin’s Creed oyunu çıkarmayacak. 2019’u boş geçmek istemeyen yapımcı ekip, Assassin’s Creed serisinin boşluğunu Far Cry ile doldurmayı tercih etti.

Genel olarak Ubisoft’un iki sene üst üste Far Cry oyunu yayınladığı pek görülmemiştir. Bu açıdan New Dawn’ın bir istisna olduğunu söyleyebiliriz.

Far Cry 5 ile aynı haritada geçen oyun kıyamet sonrası bir senaryoyu konu ediniyor. Nükleer bir savaşın ardından Hope County’de geçen olaylara odaklanan Far Cry New Dawn inceleme puanlarıyla pek ümit vaat etmedi.

Far Cry New Dawn inceleme puanları geçtiğimiz gün açıklandı. Oyun için yayınlanan incelemelere baktığımızda ortalamanın biraz altında bir yapım olduğunu görüyoruz.

Zira Far Cry New Dawn inceleme puanları 90 ile 60 puan arasında oldukça geniş bir skalaya yayılmış durumda. Oyunun ortalaması ise 70’in bir tık üzerinde. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Far Cry New Dawn inceleme puanları ile başbaşa bırakalım.

Press Start Australia 90

GamingTrend 90

BaziCenter 85

IGN Italia 81

Gamersky 80

Digital Trends 80

Hobby Consolas 80

VideoGamer 80

PlayStation LifeStyle 80

Critical Hit 80

DarkStation 80

GamesRadar+ 80

Destructoid 80

Hardcore Gamer 80

GamePro Germany 78

Meristation 78

Everyeye.it 78

Multiplayer.it 78

COGconnected 77

3DJuegos 75

SpazioGames 75

IGN 75

Post Arcade (National Post) 75

PSX-Sense.nl 75

Video Chums 75

Areajugones 70

CGMagazine 70

Jeuxvideo.com 70

Easy Allies 70

Game Informer 70

TheSixthAxis 70

We Got This Covered 70

XGN 70

Eurogamer Italy 70

God is a Geek 70

JeuxActu 70

GRYOnline.pl 65

Metro GameCentral 60

Gameblog.fr 60

Screen Rant 60

Twinfinite 60

EGM 60

Game Revolution 60

Google Gboard iPhone’da yazarken hissettirecek!