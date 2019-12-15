'Far hırsızları' araç sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi

Olay, 3 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde Alev Sokak ve Mayıs Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otomobillerini sokağa park eden vatandaşlar sabah kalktıklarında araçlarının farlarının ve bazı yedek parçalarının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların aynı marka ve model araçları seçtikleri, bu araçları farlarının çalınması çok daha kolay olduğu için tercih ettikleri öğrenildi.

"MOTORLA GELİP 20 SANİYEDE FARLARI ÇALIYORLAR"



Otomobilinin farları çalınan Mertkan Kostan, “3 Aralık sabahı aracımın farlarının çalındığını gördüm. Karakola gidince benimkiyle birlikte 4-5 aracın daha aynı şekilde farlarının çalındığını öğrendim. Hepimiz şikayetçi olduk. Şuan polisler bu olayın peşinde. Araçların farlarını, hava yastıklarını, multimedya sistemlerini çalıyorlar. Son 4 ayda bu olaylar iyice artmaya başladı. Sağ olsun polisler bize bu konuda yardımcı oluyor. Motorla gelip, 20 saniye içerisinde farları söküp kaçıyorlar. Başlarına kask takıyorlar, genelde plakaları da olmuyor. Motorla gelip, farları 20 saniyede söküyorlar” dedi.