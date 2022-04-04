Farah Zeynep Abdullah Bergen'den 40 milyon lira kazandı mı? İddialara kızdı

Masumlar Apartmanı dizisiyle son dönem gündemde olan ve diziden ani bir kararla ayrılan Farah Zeynep Abdullah daha sonra Serenay Sarıkaya yerine Bergen filminin başrolüne gelmişti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancı gündem oldu.

İddialara göre 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan Farah Zeynep Abdullah 40 milyon lira civarında kazanç elde etti. Farah Zeynep Abdullah bu iddiaları duyunca sinirlendi.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu açıklamasında "Bugün yine gerizekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz, ayıp ve uydurma bir haber, bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım, kaynağını merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

