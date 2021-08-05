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Farah Zeynep Abdullah'ı kızdıran yorum! "Ahlak yoksunu"

05.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Farah Zeynep Abdullah bir takipçisinin yaptığı yorumlarla çileden çıktı. Farah Zeynep Abdullah verdiği yanıtla gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ı kızdıran yorum! "Ahlak yoksunu"

Türkiye'yi saran yangınlar sürerken ünlü isimlerin paylaşım ve polemikleri de zaman zaman gündeme geliyor. "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye bölmüştü. Kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında gerginlik yaşanmıştı.

Farah Zeynep Abdullah şimdi de kendisine yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtla gündemde. Farah Zeynep Abdullah bir Twitter kullanıcısının "Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi? Düşüp kalmadıkları çukur yok" yorumlarıyla çileden çıktı.

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Farah Zeynep Abdullah takipçinin kendisi için "Histerik ya. Başladığı işi bitirmekten aciz dürtüsel saygısız bir tip. Fonlu oyuncu ajansları üzerinden popülarite kazanıyorlar" yorumlarıyla sessizliğini bozdu.

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"SEVGİLİM ARTZ"

Farah Zeynep Abdullah bu kullanıcıya verdiği şu yanıtla hayranlarından beğeni topladı: "Günaydın kendini EVLİ ve saf değil iyi niyetli olarak tanımlayan hanım; evli ve ahlak yoksunu daha iyi olurmuş. Ezhel çok sevdiğim bir sanatçı, sevgilim Artz. Siz sever misiniz Allah'ınızdan bulmayı çok?"


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Anahtar Kelimeler:
yangın Farah Zeynep Abdullah
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