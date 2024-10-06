MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken Danla Bilic'in paylaşımı tartışma konusu oldu! Fenomen Danla Bilic isyan etti: Kötü kalplisiniz

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken Danla Bilic'in paylaşımı tartışma konusu oldu! Fenomen Danla Bilic isyan etti: Kötü kalplisiniz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kadın cinayetleri ne yazık ki artarak devam ediyor. Son bir haftada yaşananlar sonrası sosyal medya kullanıcıları da bu konuda fikirlerini paylaşıyor. Son olarak bir kullanıcı Danla Bilic'in doğum günü kutlamasını eleştirince yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. İşte gündem olan o polemik...

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken Danla Bilic'in paylaşımı tartışma konusu oldu! Fenomen Danla Bilic isyan etti: Kötü kalplisiniz

Son bir haftada İstanbul’da 19 yaşındaki iki kadın vahşice katledildi. Bir kadın ise sokak ortasında tecavüz girişimine uğradı. İki kadını katlettikten sonra intihar eden failin evinden çıkanlar kan dondurdu.

Bu haberlerin ardından birçok kadın, sosyal medyada isyan etti, güvende olmadığını söyledi. Söylemeye de ne yazık ki devam ediyor... Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri artarak devam ederken ve kadınlar güvende değilken sosyal medya kullanıcıları da yaşananlar tartışıyor.

Fatih'te yaşanan korkunç cinayetler gündemdeyken Danla Bilic'in yaptığı doğum günü paylaşımları da bir X kullanıcısı tarafından gündeme getirildi.

Müge Zanlı adlı hesap "Yıllarca kadınları influence ederek para kazandınız. Bugün iki genç kadın katledildi birisi kafası kesilip şu an partilediğiniz İstanbul sokaklarına atıldı. Siz böyle bir günde nasıl onlarca parti storysi atacak kadar umursamaz olabiliyorsunuz" dedi.

Bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım "Bu konunun suçlusu onlar mı saçmalayın" derken bir kısmı da bu paylaşımı destekledi.

2

Bu sene tatile doymadı! Lüks teknesinde yaza veda etti Bu sene tatile doymadı! Lüks teknesinde yaza veda etti

DANLA BİLİC İSYAN ETTİ: HAKKIMI SİZE YEDİRMEM

Danla Bilic ise kendisinin eleştirilmesi sonrasında sessizliğini bozdu. "Yazılanları görüyorum ve kabul etmiyorum" diyen Danla Bilic, Muhtemelen haberi gördüğünüzde hepiniz bir yerlerdeydiniz. Bu konuda travmatiğim, senelerdir süren bir davam oluşu da beni daha çok tetiklediği için iyi hissetmiyorum' dedi.
3
Bilic, 'Gördüğümden beri neler hissettiğimi size anlatmayacağım bile. Bana bu ithamda bulunanlar, siz kötü kalplisiniz. Bir kadın için yas tutarken bu kadar manyağın olduğu bir ülkede başka bir kadını hedef haline getirme çabanız bile aslında her şeyin cevabı' açıklamasında bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 073137

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Danla Bilic
En Çok Okunan Haberler
Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken paylaşımı gündem oldu! İsyan etti

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken paylaşımı gündem oldu! İsyan etti

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

SGK Uzmanı uyardı! EYT hakkınızı kaybedebilirsiniz

SGK Uzmanı uyardı! EYT hakkınızı kaybedebilirsiniz

Nişantaşı'nın göbeğinde silahlar konuştu! Eski FBI ajanı 'Amerikalı Aynasız' o anlara tanık oldu

Nişantaşı'nın göbeğinde silahlar konuştu! Eski FBI ajanı 'Amerikalı Aynasız' o anlara tanık oldu

İsrail Beyrut'u yine vurdu! Netanyahu Fransa'ya tepki gösterip İran'a tehdit etti: 'Bunu yapacağız'

İsrail Beyrut'u yine vurdu! Netanyahu Fransa'ya tepki gösterip İran'a tehdit etti: 'Bunu yapacağız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.