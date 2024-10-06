Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken Danla Bilic'in paylaşımı tartışma konusu oldu! Fenomen Danla Bilic isyan etti: Kötü kalplisiniz

Son bir haftada İstanbul’da 19 yaşındaki iki kadın vahşice katledildi. Bir kadın ise sokak ortasında tecavüz girişimine uğradı. İki kadını katlettikten sonra intihar eden failin evinden çıkanlar kan dondurdu.

Bu haberlerin ardından birçok kadın, sosyal medyada isyan etti, güvende olmadığını söyledi. Söylemeye de ne yazık ki devam ediyor... Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri artarak devam ederken ve kadınlar güvende değilken sosyal medya kullanıcıları da yaşananlar tartışıyor.

Fatih'te yaşanan korkunç cinayetler gündemdeyken Danla Bilic'in yaptığı doğum günü paylaşımları da bir X kullanıcısı tarafından gündeme getirildi.

Müge Zanlı adlı hesap "Yıllarca kadınları influence ederek para kazandınız. Bugün iki genç kadın katledildi birisi kafası kesilip şu an partilediğiniz İstanbul sokaklarına atıldı. Siz böyle bir günde nasıl onlarca parti storysi atacak kadar umursamaz olabiliyorsunuz" dedi.

Bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım "Bu konunun suçlusu onlar mı saçmalayın" derken bir kısmı da bu paylaşımı destekledi.

DANLA BİLİC İSYAN ETTİ: HAKKIMI SİZE YEDİRMEM

Danla Bilic ise kendisinin eleştirilmesi sonrasında sessizliğini bozdu. "Yazılanları görüyorum ve kabul etmiyorum" diyen Danla Bilic, Muhtemelen haberi gördüğünüzde hepiniz bir yerlerdeydiniz. Bu konuda travmatiğim, senelerdir süren bir davam oluşu da beni daha çok tetiklediği için iyi hissetmiyorum' dedi.



Bilic, 'Gördüğümden beri neler hissettiğimi size anlatmayacağım bile. Bana bu ithamda bulunanlar, siz kötü kalplisiniz. Bir kadın için yas tutarken bu kadar manyağın olduğu bir ülkede başka bir kadını hedef haline getirme çabanız bile aslında her şeyin cevabı' açıklamasında bulundu.