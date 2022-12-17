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Farah Zeynep Abdullah'ın cesur yatak pozlarına yorum yağdı!

17.12.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen ve Masumlar Apartmanı projeleriyle uzun süre gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, fotoğrafçı Ali Kalyoncu'ya cesur pozlar verdi. Farah Zeynep Abdullah'ın iddialı karelerine bazı takipçileri tepki gösterirken, bazıları ise hayran kaldığını dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın cesur yatak pozlarına yorum yağdı!

Bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu defa yatak paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Farah Zeynep Abdullah'ın seksi pozları takipçilerini ikiye böldü.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Yatakta bacaklarının arasına yastık yerleştirerek poz veren Farah Zeynep Abdullah'ın pozları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Farah'a, ''Senin masumiyetini seviyoruz, şimdi herkes gibisin'' tarzında olumsuz yorumlar yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Bazıları ise ateşli pozların Abdullah'a çok yakıştığını belirterek güzel oyuncuyu övmelere doyamadı.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldıktan sonra bir daha herhangi bir televizyon dizisinde rol almayacağını söyleyen Farah Zeynep Abdullah, yoğun set saatleri nedeniyle yıprandığını dile getirmişti.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

2022'nin başında vizyona giren Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın yakın zamanda ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Aşk hayatıyla da dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah'ın DJ Artz'dan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu


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