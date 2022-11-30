Farah Zeynep Abdullah'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Bergen filmiyle uzun süre adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, peş peşe paylaştığı dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı; Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Melis Sezen, İpek Filiz yazıcı ve Alina Boz gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, dizinin sezon finalinde kadroya veda etmişti. Dizi oyunculuğunun kendisini yorduğunu söyleyen yıldız, uzun süre televizyon ekranlarına dönmeyecek gibi görünüyor.

En son Bergen filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi sevenleri tarafından merak ediliyor.

Birlikte Yunanistan'a gittikleri ortaya çıkan Umut Evirgen ve Farah Zeynep Abdullah ikilisinden, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım gelmişti.



