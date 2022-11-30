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Farah Zeynep Abdullah'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

30.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen ile birlikte olduğu konuşulan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 1 buçuk milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Bergen filmiyle uzun süre adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, peş peşe paylaştığı dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı; Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Melis Sezen, İpek Filiz yazıcı ve Alina Boz gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, dizinin sezon finalinde kadroya veda etmişti. Dizi oyunculuğunun kendisini yorduğunu söyleyen yıldız, uzun süre televizyon ekranlarına dönmeyecek gibi görünüyor.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

En son Bergen filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi sevenleri tarafından merak ediliyor.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Birlikte Yunanistan'a gittikleri ortaya çıkan Umut Evirgen ve Farah Zeynep Abdullah ikilisinden, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım gelmişti.

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