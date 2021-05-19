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Farah Zeynep Abdullah (İnci) diziden ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden iddia

19.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizi setinde beklenmedik bir ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre dizinin İnci'si Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı söyleniyor. Merak edilen detaylar haberimizde...

Farah Zeynep Abdullah (İnci) diziden ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden iddia

Psikolog ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayelerden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda flaş gelişme yaşandı. Dizide başrollerden İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH (iNCİ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yaz sezonuna yaklaşırken, tüm kanallar düşük reytingler nedeniyle final kararı alırken Masumlar Apartmanı hız kesmeden yayın haytına devam ediyor. İkinci sezonla izleyici karşısına çıkacağı kesinleşen Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeler söz konusu. Kulis iddialarına göre dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği söylendi.

Farah Zeynep Abdullah (İnci) diziden ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden iddia

Ancak konuya ilişkin ne ünlü oyuncudan ne de yapım ekibinden bir açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçte ortaya atılan iddiaların doğru olup, olmadığı yeni sezonda belli olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.

Farah Zeynep Abdullah (İnci) diziden ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden iddia

Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.

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