Farah Zeynep Abdullah (İnci) diziden ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden iddia

Psikolog ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayelerden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda flaş gelişme yaşandı. Dizide başrollerden İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH (iNCİ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yaz sezonuna yaklaşırken, tüm kanallar düşük reytingler nedeniyle final kararı alırken Masumlar Apartmanı hız kesmeden yayın haytına devam ediyor. İkinci sezonla izleyici karşısına çıkacağı kesinleşen Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeler söz konusu. Kulis iddialarına göre dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği söylendi.

Ancak konuya ilişkin ne ünlü oyuncudan ne de yapım ekibinden bir açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçte ortaya atılan iddiaların doğru olup, olmadığı yeni sezonda belli olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.