Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli? Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Farah Zeynep Abdullah’ın yaşı ve nereli olduğu merak ediliyor. Acıların Kadını Bergen’e hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı diziler ve filmler arasında Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki de bulunuyor. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah'ın babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi olan Abdullah, 2006 senesinde babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşınmıştır.

Ünlü isim, lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil olmuştur. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri almıştır. İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etmiştir. Tiyatroda oynadığı pek çok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynamıştır. Yalnızca 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol almıştır.

Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara veren isim o sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yapmıştır. İngiltere’de üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katılmıştır ve Aylin rolü için seçilmiştir. Bu sebepten eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.

İlk sinema oyunculuğunu ise İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yapmıştır. Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynamıştır.

2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde ise İnci karakterine hayat vermiştir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

"Acıların Kadını" ismiyle bilinen "Bergen"in hayatını canlandırdığı filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'ın son olarak ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Ancak ünlü çiftin yolları ayırdığı öğrenilmişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Masumlar Apartmanı - İnci

Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu – Yardımcı kadın oyuncu

Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz – Başrol oyuncusu

Kurt Seyit ve Şura – Şura – Başrol oyuncusu

Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül – Başrol oyuncusu

Unutursam Fısılda – Ayperi – Başrol oyuncusu



