MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli? Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli? Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

03.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak Bergen filminde sanatçı Bergen'i canlandırıyor. Abdullah'ın hayatı, memleketi ve yaşı gibi konular merak edildi . Bergen filmi 4 Mart’ta vizyona girecek. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli? Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Farah Zeynep Abdullah’ın yaşı ve nereli olduğu merak ediliyor. Acıların Kadını Bergen’e hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı diziler ve filmler arasında Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki de bulunuyor. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah'ın babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi olan Abdullah, 2006 senesinde babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşınmıştır.

Ünlü isim, lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil olmuştur. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri almıştır. İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etmiştir. Tiyatroda oynadığı pek çok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynamıştır. Yalnızca 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol almıştır.

3432609

Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara veren isim o sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yapmıştır. İngiltere’de üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katılmıştır ve Aylin rolü için seçilmiştir. Bu sebepten eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.

İlk sinema oyunculuğunu ise İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yapmıştır. Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynamıştır.

2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde ise İnci karakterine hayat vermiştir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

61d6ef024e3fe000e836511b

"Acıların Kadını" ismiyle bilinen "Bergen"in hayatını canlandırdığı filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'ın son olarak ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Ancak ünlü çiftin yolları ayırdığı öğrenilmişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Masumlar Apartmanı - İnci

Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu – Yardımcı kadın oyuncu

Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz – Başrol oyuncusu

Kurt Seyit ve Şura – Şura – Başrol oyuncusu

Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül – Başrol oyuncusu

Unutursam Fısılda – Ayperi – Başrol oyuncusu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhabirin üstüne yürümüştü! "Haksız tahrik altında ağzımdan çıktı"Muhabirin üstüne yürümüştü! "Haksız tahrik altında ağzımdan çıktı"
Karısı sınırları zorladı! 'Abla belin kırılacak'Karısı sınırları zorladı! 'Abla belin kırılacak'
Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Bergen Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

İlginizi Çekebilir

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.