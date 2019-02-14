Fareden akıl dolu kaçış

Evine giren fareyi yakalamak isteyen adam, köşeye sıkıştırdığı hayvanı yakaladığını sanarken gözlerine inanamadı. Ani bir hareketle eşyaların arasından kaçan fare bir anda adamdan kurtuldu ve öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı.

Akıllı fare, kaçtığı yönde kapalı olarak bulunan su gider kapağını açıp içeri girdi. Elindeki süpürgeyle neye uğradığını şaşıran adam kaçan farenin arkasından bakakaldı.

Daha önce de benzer bir görüntüde kediden kaçan farenin gider kapağını açıp kaçtığı anlar aşağıdaki videoda görüldüğü gibi amatör kameraya kaydedilmişti.