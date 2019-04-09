Fareler kedilerin yemeğine dadandı ortaya ilginç görüntüler çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi’nde, iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu. Mahallelilerin kediler için yaptığı yuva önündeki kaplara koyduğu yemek artıkları için gizlenen fareler, yemeklerin konmasıyla birlikte saklandıkları yerlerden çıkarak kedilerin kaplarına dadanıyor. Kediler de yemek kapları başında adeta nöbet tutuyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, fareler ile kedilerin aynı kare içerisinde yemek mücadelesi verdiği gözleniyor.

"FARELERDEN KEDİLERE BİR ŞEY KALMIYOR"

Bölgede çok sayıda lağım faresi olduğuna dikkat çeken Gülsen Ersoy, “Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Dayanamıyoruz hayvanlar aç. Biz yemek veriyoruz ama farelerde kedilerin ellerinden alıp yiyorlar. Bakımsız kalıyor hayvanlar. Aralarında yemek kavgası da oluyor. Mahallelilerden Şehriban Orhan da, “Yemek veriyoruz ama farelerden kedilere bir şey kalmıyor. Her gün yemek kavgası oluyor” diye konuştu. (İHA)

