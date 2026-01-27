Farioli rüzgarı Porto'yu şampiyonluğa taşıyor! İtalyan teknik adamın yükselişi durdurulamıyor!

Genç teknik direktör Francesco Farioli, Porto'daki inanılmaz performansıyla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Takımı rekorlara koşan Farioli'nin başarı hikayesi ve Porto'nun şampiyonluk yolundaki ilerleyişi...

2026 yılı Portekiz futbolu için sürprizlerle dolu bir sezon oluyor. Sezonun en büyük sürprizi ise hiç şüphesiz Porto'nun başında bulunan genç İtalyan teknik direktör Francesco Farioli. Kariyerine kaleci antrenörü olarak başlayan ve Roberto De Zerbi'nin akademisinde yetişen Farioli, Porto'ya geldiği günden beri takımı adeta bambaşka bir seviyeye taşıdı.

SPORTING'E 7, MOURINHO'YA 10 PUAN FARK ATTI!

Portekiz Ligi'nde 19 hafta geride kalırken, Porto Farioli yönetiminde 18 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde fırtına gibi esiyor. Mourinho'nun Benfica'sına karşı alınan beraberlik dışında hata yapmayan Porto, rakip filelere 38 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu inanılmaz istatistiklerle en yakın rakibi Sporting Lizbon'a 7, Jose Mourinho'nun Benfica'sına ise 10 puan fark atan Porto, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Farioli'nin başarısının sırrı, takıma aşıladığı disiplinli oyun anlayışı ve genç yeteneklere duyduğu güven. Özellikle Ocak ayında transfer edilen 17 yaşındaki Polonyalı sol kanat oyuncusu Pietuszewski, Farioli'nin dokunuşuyla adeta yıldızlaştı. Genç oyuncu, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelirken, attığı goller ve yaptığı asistlerle Porto'nun hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.

İTALYAN EKİPLERİ FARIOLI'NİN PEŞİNDE...

Farioli'nin Porto ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Porto Başkanı André Villas-Boas, Farioli'nin takımın başına geçmesinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getirirken, genç teknik direktörün kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyor. Farioli'nin Porto'daki başarısı, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmesine neden oldu. Özellikle İtalyan kulüplerinin Farioli'yi yakından takip ettiği ve önümüzdeki sezon için teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Francesco Farioli'nin Porto'daki performansı, genç teknik direktörlerin futbol dünyasına getirebileceği yeniliklerin en güzel örneği. Disiplinli oyun anlayışı, genç yeteneklere verdiği değer ve sürekli gelişime açık yapısıyla Farioli, Porto'yu şampiyonluğa taşırken, kendi kariyerinde de önemli bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın geleceği merakla bekleniyor.