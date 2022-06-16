Fark edilmeden yapılıyor: Kurabiyelerinizin istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız bu hatalardan uzak durun

Kurabiye tercihi kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazıları daha yaygın kurabiyeleri severken bazıları ise klasik anne kurabiyelerini tercih ediyor. Kurabiyelerin yapımı kolay ancak kıvamını tutturmak zor. Kurabiyelerin istediğiniz gibi kıyır kıyır olmuyorsa aşağıdaki hataları yapıyor olabilirsiniz. Kurabiye yaparken bu hatalardan uzak durmak gerekiyor.

MALZEMELERİ ODA SICAKLIĞINDA KULLANMAMAK

Kurabiyelerin kıvamının tam olmasını istiyor ancak tereyağı, yumurta, süt gibi tüm malzemeleri dolaptan çıkarır çıkarmaz kullanmaya başlıyorsanız orada büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü aynı kekte olduğu gibi kurabiye tariflerinde de tüm malzemeleri oda sıcaklığında bekletip öyle kullanmanız gerekiyor.

TEREYAĞINI YUMUŞATMAK İÇİN MİKRODALGA FIRINA KOYMAK

Dolaptan çıkardığınız tereyağını hızlıca eritmek için mikrodalgadan yararlanıyor olabilirsiniz, işe de yarar ancak bu şekilde eritilen tereyağ kurabiyelere eşit olarak dağılamayabilir. Bunun için dolaptan çıkardığınız sert tereyağını oda sıcaklığında rende aracılığıyla yumuşatmanızı tavsiye ederiz. Bu yöntem kurabiyelerinizi daha yumuşak yapar, yağ da eşit olarak her yöne dağılır.

KURU MALZEMELERİ ELEMEMEK

Eğer tarif içindeki kuru malzemeleri elemeden koyuyorsanız hamurun topaklanmasına da hazır olmalısınız. Bu yüzden siz özellikle unu elekten geçirmeden karışıma katmamaya özen gösterin.

HER TARİFE KABARTMA TOZU KULLANMAK

Tüm kurabiyelerde kabartma tozu olmak zorunda diye bir kural yok. Eğer hafif pufidik kurabiyeler istiyorsanız koyun tabii ama kabartma tozu olmadan da nefis kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Bu noktada tarife bağlı kalmanızda fayda var.

ÇİKOLATALI KURABİYELERE TUZ KULLANMAMAK

Tatlının içinde tuzun ne işi var demeyin. Kurabiyelerinizdeki çikolata/kakao tadının daha baskın olmasını istiyorsanız içine bir tutam tuz katmayı unutmayın. Sonuç daha mutlu edici olacak.

DAMLA ÇİKOLATALARI DAĞITMAMAK

Damla çikolatalı kurabiye yapıyorsanız çikolata parçacıklarını hamura en son katmalısınız. Daha önce eklediğiniz damla çikolatalar hamurun kıvamını bozacaktır.

HAMURU KULAK MEMESİ KIVAMINA GETİRMEMEK

Kurabiyede en önemli noktalardan biri hamuru doğru yoğurmak. Kulak memesi yumuşaklığına getirmeniz lazım onu. Bu yüzden önce yağ ve unu birbirine parmak ucuyla karıştırmak daha sonra tüm malzemeler karıştıktan sonra elinizle hamuru ikiye bölüp tekrar tekrar birbirinin üstüne koyarak yoğurmak en doğrusu. Yani kısaca parça parça yapıp yapıp yoğurun.

HAMURU BUZDOLABINDA BEKLETMEMEK

Hazırladığınız kurabiye hamurunu en az yarım saat buzdolabında soğutmalısınız. Tabii eğer daha kolay açılsın, kolay şekil verilsin, gevrek olsun, pişirme esnasında dağılmasın istiyorsanız.

KURABİYE KALINLIKLARINA DİKKAT ETMEMEK

Kurabiyenin lezzetini belirleyen bir şey de kurabiye tanelerinin kalınlığı. Eğer çok ince yaparsanız kırılgan olurlar. Bu yüzden özellikle şekerli kurabiyeleri 1 santimetreden daha ince hazırlamamalısınız. Eğer çok kalın yaparsanız da içleri hamur olarak kalacak, yani fırından çiğ çıkacaklardır.

YAĞLI KAĞIT KULLANMAMAK

Hala kurabiyeleri tepsiye yağlı kağıt kullanmadan dizenler olduğunu duyuyoruz. Yağlı kağıt çok önemli, zira yağlı kağıt üzerinde fırına verilen kurabiyeler hem tepsiye yapışıp parçalanmaz, hem de daha eşit pişerler.

KURABİYELERİ YAKIN DİZMEK

Kurabiye hamurlarını tepsiye dip dibe dizerseniz kurabiye değil kurabiye keki yapmış olursunuz. Yani hamurların pişerken birbirine girmesi çok da uzak bir ihtimal değil. Zira kurabiye hamuru bu, pişerken illa ki genişleyecek, yayılacak.

FIRINI ÖNCEDEN ISITMAMAK

Bu bir tercih değil, gereklilik. Fırın önceden ısıtılmış olacak, başka çareniz yok. Yoksa fırın dolaptan çıkan kurabiyeleri ısıtmak için gereğinden fazla efor harcayacak ve kurabiyelerin yanmasına, taş gibi olmasına sebep olacaktır. Yani 180 derecelik ısı fazladır kurabiyeler için, 160 derece fırın ise idealdir. Kısacası kurabiye pişirmek için yüksek ısıya gerek yok. Düşük sıcaklıkta ve aralarda kontrol edilerek pişirmeniz kafi.

FIRININ EN ÜST RAFINDA PİŞİRMEK

Şekil verdiğiniz kurabiyelerin şekillerini bozulmadan korumasını istiyorsanız onları fırının en üst rafına değil, daha aşağıdaki raflarına koymayı tercih edin. Böylelikle fırının üst kısmından gelen en yoğun ısıya maruz kalarak şekillerinden olmazlar.

KURABİYELER İYİCE KAHVERENGİ OLANA KADAR FIRINDA TUTMAK

Kurabiyenin pişip pişmediğini doğru anlamak da burada çok önemli. O yüzden fırının kapağını açmaktan ve kontrol etmekten korkmayın. Eğer kenarları, üstü kahverengi oldu diye tam kıvamında pişti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü üzgünüz ama çok fazla pişirmişsiniz. Pişip pişmediklerini anlamak için tepsinin ortasında yer alan bir kurabiyeyi bıçakla kaldırıp altına bakın. Eğer rengi pembe, açık kahverengi gibiyse tamamdır bu iş. Tam kıvamında pişirmişsiniz. Şimdi fırından çıkarabilirsiniz.

ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEMEK

Eğer tarifte tereyağı kullandıysanız kurabiye hamurunun fırından çıktığında ortasının yumuşak olması gayet doğal. Oda sıcaklığında 5-10 dakika beklettikten sonra sertleşecekler, korkmayın. Yani daha yumuşak diye korkup fırından çıkarmaya yanaşmadığınız kurabiyeler asıl kıvamını işte tam şu sırada alacaklar. Ayrıca böylelikle oda sıcaklığında soğuyan kurabiyelerin iç ısıları sayesinde alt kısımları hamurlaşmayacak. Kıyır kıyır tatları da yerinde kalacak.



