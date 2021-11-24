Farkındalık yaratmak için geçtiği rotalarda figürler oluşturdu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

53 yaşındaki Anthony Hoyte, yardım kuruluşu Movember adına bağış toplamak için rota izleme uygulması olan Strava’yı kullanarak yaklaşık 9 saat boyunca bisiklet sürdü. Farkındalık yaratmak için pedalları çeviren Hoyte, aynı zaman oldukça farklı bir yöntem kullanarak rot programında gezdiği destinasyonlar sayesinde birbirlerinden farklı figürler oluşturmayı başardı.

İNTİHAR VAKALARINA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYOR

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada mental sağlığa verilen önem arttı. Ancak pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve evde geçirilen sürenin artması depresyon ve intihar vakalarının sayısının çoğalmasına neden oldu. Özellikle İngiltere’de 2020 yılında 5.224 intihar vakası kaydedildi. Birçok sivil toplum kuruluşu intiharları önlemek adına çalışmalar yapmaya başladı. Bu kuruluşlardan biri olan Movember, Anthony Hoyte isimli bisikletçiyle beraber sosya bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kendisine “Pedallı Picasso” diyen Hoyte, 2020’de intihar nedeniyle kaybedilen her insan için bir pound toplamaya çalıştı. Bunun için ise bıyıklı bir adamın görüntüsünü gösteren bir yol haritası belirledi. Hoyte’un yolculuğu tam olarak 8 saat 27 dakika sürdü.

KANADALI SANATÇIDAN İLHAM ALDI

Bisiklet çizimlerine ilk olarak 2016 yılında başlayan Hoyte, bu fikrine Kanadalı sanatçı Stephen Lund’dan ilham aldı. Daha önce de rotasıyla West Midlands boyunca bir Noel Baba yüzü ve Londra’nın üzerinde bir ren geyiği kafası çizdi.

Çizimlerini planlama sürecinin aylar aldığını belirten Hoyte, bazen yol çalışmaları ve güzergâh üzerinde kimi yolların kapatılması nedeniyle figürlerinde değişiklik yapmak zorunda olduğunu belirtti. Hoyte çizimleri hakkında, “Bu çizimleri birkaç yıldır genellikle biraz eğlenmek için yapıyorum ama bu yıl farklı bir şey yapmaya karar verdim. Yıllar boyunca kendi zihinsel sağlığımla da mücadele ettim. Dürüst olmak gerekirse her şey haritada gördüğüm bir burunla başladı” dedi.



