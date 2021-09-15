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  4. Babası petrol zenginiydi! Işıltılı hayatını geride bırakan June Haimoff hayatını caretta carettalara adadı

Babası petrol zenginiydi! Işıltılı hayatını geride bırakan June Haimoff hayatını caretta carettalara adadı

15.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks içindeki hayatını geride bırakıp Türkiye’ye yerleşen June Haimoff, bütün mal varlığını ve yaşamını caretta carettaların kaderini değiştirmek için düzenlediği yardım kampanyalarına adadı.

Babası petrol zenginiydi! Işıltılı hayatını geride bırakan June Haimoff hayatını caretta carettalara adadı

Son yıllarda nesli hızla tüketmeye başlayan caretta carettalar denizde yaşayan yedi kaplumbağa türünden biridir. 100 milyon yıldır dünyada yaşayan bu canlılar, deniz ve kıyı ekosistemi için önemli bir role sahiptir. Ancak sahillerde yavrulara zarar verilmesi nedeniyle her bin yumurtadan sadece bir tanesi yetişkinliğe ulaşabiliyor. Kaplumbağaların yaşama şansını düşüren bu yok oluş hikayesine karşı June Haimoff isimli kadın 30 yılı aşkın süredir büyük bir mücadele örneği sergiliyor.

1922 yılında İngiltere’nin Essex bölgesinde dünyaya gelen June Haimoff’un babası dünyanın tanıdığı ünlü bir petrol mühendisiydi. June, babasının işi nedeniyle çocukluğunun büyük bir kısmını İran, Irak ve Uganda’da geçirdi. O dönemde operaya büyük bir ilgi duyuyordu. Hatta opera eğitimi almayı düşündü. Ancak işler hayal ettiği gibi gitmedi. Aşık oldu ve Charles Haimoff ile evlenerek İsviçre’ye yerleşti. June, muhteşem bir malikanede yaşıyordu ve sosyetenin yakından tanıdığı bir isimdi. Lüks bir hayat yaşasa da Charles’dan ayrıldıktan sonra her şeyi bırakıp yaşadığı ülkeyi terk etti. Yaklaşık 20 sene boyunca Yunanistan’da yaşadı. Bu süreçte küçük bir balıkçı teknesiyle Ege Denizi’nde gitmedik ada bırakmadı. Bu süre içinde bölgeyi avucunun içi gibi bilen tecrübeli bir kaptan haline geldi.

TÜM HAYATI DEĞİŞTİ

kamplumbağa

June Haimoff, Türkiye’ye ilk defa 1975 yılının Temmuz ayında geldi. Köyceğiz yakınlarında bulunan Ekincik Koyu’na ulaştığında buraya kendisini ait hissetti. 1984 yılında Dalyan’a yerleşti. . Buradan bir baraka satın aldı ve çevresini keşfetmeye devam etti. June bir gece kumsalda yürüyüş yapmak isterken plajda çok sayıda yavru deniz kaplumbağası gördü. Bu kaplumbağalar nesli tükenmekte olan caretta caretta’lardı. Ertesi gün kaplumbağalar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Uzunca bir süre kaplumbağaları gözlemleyerek İztuzu Plajı’na nasıl ve ne zaman geldiklerini öğrendi. Yumurtlama, üreme ve Akdeniz’e tekrar dönme zamanları hakkında detaylı bilgiler edindi. Daha sonrasında ise başlattığı kampanyalarla tüm dünyanın ilgisini bu bölgeye çekmeyi başardı.

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