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Sosyal medya fenomeni çift Arthur O Urso ve Luana Kazaki, farkındalık yaratmak için çıplak bisiklet turuna çıktı

15.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arthur O Urso ve Luana Kazaki, Brezilya'da bir şehrin yeşil bir bölgesinde tamamen çıplak bisiklet sürmeye karar verdiler. Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü kapsamında fenomen çift, iklim değişikliğine dikkat çekmek için çıplak bir şekilde bisiklet sürdüler.

Sosyal medya fenomeni çift Arthur O Urso ve Luana Kazaki, farkındalık yaratmak için çıplak bisiklet turuna çıktı

OnlyFans’ta yayınladıkları içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Arthur O Urso ve Luana Kazaki, tüm dünyada ses getiren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 15 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü’nde iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak isteyen çift, Brezilya’da tamamen çıplak bir şekilde bisiklete bindi. Bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, takipçilerini şaşırtmayı başardı.

“BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

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Farkındalık çalışmaları hakkında konuşan çift, “Gezegenin iklim değişikliği ile ilgili olarak konuşmak istedik. Bu şekilde insanların ilgisini çekeceğimizi düşündük. Nüfusu sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Çift birkaç hafta öncesinde evlerinde çöpleri dönüştürmek için yeni bir arayışa girdiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yeniden kullanmayı öğrendiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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