FARKLI BİR LEZZET ETLİ MÜTEBBEL! Gelinim Mutfakta etli mütebbel nasıl yapılır? Etli mütebbel tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Etli mütebbel Lübnan usulü bir mezedir. Etli mütebbel, farklı meze arayışında olanlara göre bir tattır. Etli mütebbel tarifi Gelinim Mutfakta yarışmasıyla yeniden aranan tarifler arasında yer aldı. Akşam yemeklerinizi görsel ve lezzetli bir şölene dönüştürmek isteyenler etli mütebbel nasıl yapılır şeklinde araştırmalara başladı. İşte Gelinim Mutfakta etli mütebbel tarifi malzemeleri ve yapım aşamaları...

ETLİ MÜTEBBEL TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gram kuşbaşı et

5 adet patlıcan

4 çorba kaşığı tahin

9 kaşık yoğurt

2 avuç Antep fıstığı

3 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Çeyrek demet maydanoz

Yarım çay kaşığı pul biber

2, 5 çay kaşığı Tuz

2 diş sarımsak

ETLİ MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle etleri düdüklü tencerede haşlayın.

Diğer yandan patlıcanların üzerinde bıçak yardımıyla çizikler atarak fırında közleyin.

Közlenen patlıcanlarınızın kabuklarını soyup bıçakla püre haline getirin.

Sos tavasında 1, 5 çorba kaşığı tereyağını ekleyin, yağınız iyice kızınca kabaca kestiğiniz 2 avuç Antep fıstığını ekleyip kavurun.

Kavrulan fıstıkların bir kısmını daha sonra servis amaçlı kullanmak üzere kenara ayırın.

Fıstıkların üzerine ezdiğiniz patlıcanları, püre haline getirdiğiniz 2 diş sarımsağı, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip, biraz soteleyin.

Bir kapta 9 tepeleme çorba kaşığı yoğurdu, 4 çorba kaşığı tahini ve 1, 5 çay kaşığı tuzu iyice karıştırın.

Patlıcanların altını kapatıp tavanın ilk harlı sıcağı geçtikten sonra yoğurtlu karışımı ve patlıcanları başka bir tabakta karıştırın.

Mezenizin servis için 1, 5 tatlı kaşığı tereyağını küçük bir sahanda eritince üzerine toz biber ekleyin, tereyağı köpürünce mütebbelin üzerine ekleyin.

Üzerne etleri, biraz maydanozu ve kenara ayırdığınız Antep fıstıklarını mütebbelin üzerine serpip servis edin.

