Farklı lezzet arayanlara özel soğan dolması tarifi! Zeytinyağlı soğan dolması nasıl yapılır?

Soğan dolması tarifi nasıl yapılır diye merak edenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Zeytinyağlı soğan dolması tarifini hem kendi sofralarınızda hem de misafirlere özel servis edebilirsiniz. En lezzetli soğan dolması tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER 6 adet orta boy kuru soğan

İç harcı için;

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nan

1 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı su

Pişirmek için;

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı sıcak su