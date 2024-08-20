Farklı lezzet arayanlara özel soğan dolması tarifi! Zeytinyağlı soğan dolması nasıl yapılır?

Zeytinyağlı lezzetlerden biri olan soğan dolması tarifi merak ediliyor. MasterChef yemek yarışmasında yapılan soğan dolması izleyicilerin dikkatini çekti. Klasik dolma tariflerinden farklı olan bu yemek hem doyurucu hem de lezzetli. Peki, soğan dolması nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve adım adım doğan dolması yapılışı...
Soğan dolması tarifi nasıl yapılır diye merak edenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Zeytinyağlı soğan dolması tarifini hem kendi sofralarınızda hem de misafirlere özel servis edebilirsiniz. En lezzetli soğan dolması tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
6 adet orta boy kuru soğan
İç harcı için;
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nan
1 adet orta boy kuru soğan
1,5 su bardağı pirinç
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı pul biber
1,5 su bardağı su
Pişirmek için;
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 su bardağı sıcak su
TARİF
İç harcı için ayırdığınız bir adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın ve kızdırdığınız tavada soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra salçayı ekleyip karıştırın. Ardından tuzu, pul biberi, sumağı, kuru naneyi ve pirinci ilave edip kavurmaya devam edin.
Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyip pirincin üzerine ekleyin. Sonra suyunu da ilave edip tavanın kapağını kapatın.
Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.
Pirinçler suyunu çekince tavayı ocaktan alın ve ince ince kıydığınız maydanozları üzerlerine ilave ederek karıştırın.
İçini doldurmak için ayırdığınız soğanların kabuklarını soyup 10 dakika kadar kısık ateşte haşlayın. Ardından soğanları süzerek başka bir kaba alın.
Soğanların yapraklarını ayırın ve hazırladığınız iç malzemeyle her bir yaprağı rulo şeklinde sarın.
Doldurduğunuz yaprakları tencerenize yatay şekilde dizin.
Ayrı bir kapta sıcak su ile salçayı karıştırın.
Karışımı tencereye ilave etmeden önce dolmaların dağılmaması için üzerine bir tabak yerleştirin.
Pişen dolmaları 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın ve üzerlerine taze nane doğrayarak servis edin.
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