Farklı tasarıma sahip iki ZTE modeli geliyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çentikli telefonlar hayli trend olmuştu. Fakat çentikli tasarımın yanı sıra, sürgülü kamera sistemine sahip uçtan uca ekranlı modeller de hayli dikkat çekmişti.

2019’da ise uçtan uca ekranlı modellerin yanı sıra, ekranın kamera için ayrılmış bir delikle gelen modeller de dikkat çekti. Nitekim önümüzdeki günlerde çok daha farklı tasarımlarla da karşılaşacağız.

Sızdırılan son bilgilere göre ZTE şimdiye kadar denenmemiş iki farklı tasarımla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu tasarımlardan birincisi kameralar için yan tarafında bir çıkıntıya sahip olan ZTE Axon V. Dilerseniz bu modelin görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselden de net bir şekilde fark edileceği üzere ZTE Axon V, yan tarafında dikey olarak konumlandırılmış iki ön kameraya sahip.

Bir diğer farklı tasarım örneği ise ZTE Axon S. Axon S ise alışılagelmişin dışında bir sürgü sistemine sahip. Malum genelde kasa içerisine gizlenmiş olan ön kameralar, telefonun üst kısmından çıkıyor. Axon S’te ise üst kısım yerine yan kısım tercih edilmişti. Elbette bu iki modelin de ne kadar kullanışlı olabileceğini tartışmak gerekiyor.

Google’ın oyun konsolu bugün tanıtılıyor!

