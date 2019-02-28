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Farklı ülkeleri gezen bir turistin kafasını karıştıracak 14 görgü kuralı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 28.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Seyahate çıkarken deneyimli turistler o ülkenin görgü kuralları ve ziyaret edecekleri ülkenin gezilecek yerleri hakkında bilgi edinir. Çünkü yerellerin sahip olduğu kuralların inceliklerini bilmiyorsanız, kendinizi garip bir durumda bulabilirsiniz. Örneğin, 'Tamam' hareketini kullanırsanız, Fransız bir adama hakaret edebilirsiniz. Şili'de ise ellerinle bir hamburger yersen yanına kimse oturamaz.

Farklı ülkeleri gezen bir turistin kafasını karıştıracak 14 görgü kuralı

Biz de her turistin bilmesi gereken görgü kurallarını açıklayan bu yazı ile sizi can sıkıcı durumlardan korumak istiyoruz.

1. Kore'de en yaşlı kişi önce yer

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Kore'de, ne kadar aç olursanız olun en yaşlı kişi yemeğe başlamadan sakın yemeğinize başlamayın. Bu kuralı ihlal ederseniz, birinin evinde yemek yemeye davet edilmeyebilirsiniz. Ve bir şey daha! Kendine bir içki almak istersen, yanında oturan bir kişiye sorman gerekecek. Koreliler birbirlerinin bardaklarını dolduruyor.

2. Tayland'da diğer insanların kafalarına dokunamazsınız

Tayland halkı neredeyse her zaman gülümser ve bu da olumlu zihniyetini gösterir. Bununla birlikte, çoğu insanın bir Tay insanının ruh halini bir anda mahvedebileceği sıradan bir şey var. Tayland'da kimsenin kafasına dokunamazsın. Ve bu sanıldığı gibi saçla ilgili değil. Sadece Tay halkı, kafanın ruhun olduğu yer olduğuna inanıyor.

3. Tibet'te, dilinizi göstermek sorun değil

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Çoğu ülkede, birisine dilinizi gösterirseniz, insanlar sorun olduğunu düşünecektir. Hatta Hindistan'da, bu hareket öfke göstergesi. Tibet'te ise bu jest saygı göstermek için kullanılır ve ayrıca 'merhaba' olarak da kullanılır. Bu geleneğin kökeninin, şeytanın siyah bir dile sahip olduğu inancı olduğu düşülüyor. Öyleyse, Tibet'teki insanlar 'Biz onlardan biri değiliz!' diye gösteriyor olabilir.

4. İtalya'da zambak verebilirsiniz, ancak Fransa’da veremezsiniz

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Çiçekleri sunmak hemen hemen tüm ülkelerde iyi bir şeydir. Ama bilmek gereken detaylar var. Örneğin, Fransa'da insanlar zambakların ve krizantemlerin cenaze için olduğunu düşünüyor. İtalya'daki krizantemler için de aynı şekilde. Bu çiçekler sadece üzgün günlerde kullanılıyor . İtalya'daki zambaklar da çok seviliyor, çünkü onlar ulusal çiçektir.

5. Avusturya'da, ödeme yapmadan bir restoran bırakabilirsiniz

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Dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede bahşiş, hesaba dahil edilmiştir. Bu, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan ve İspanya için geçerlidir. Ortalama olarak, faturanın yaklaşık% 10-15'i bahşiştir. Ancak bu kural tüm Avrupa ülkeleri için geçerli değildir. Avusturya'da bahşişler yalnızca işlerini iyi yapan garsonlara verilir . Avusturya'da da yazılı olmayan bir kural var: Eğer bir müşteri hesabını 3 kez istediyse ve kimse hesabı getirmediyse ödeme yapmadan gidebilir.

6. Macaristan'da 'lahana' bir iltifattır ve Çin'de 'kaz' hayranlık belirtisidir

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Birçok ülkede en şaşırtıcı şeylerden biri insanların birbirlerine nasıl hitap ettiğidir. Macaristan'da yürüyorsanız, biri size 'lahana' veya 'küçük böcek' diye hitap ederse sinirlenmeyin. Bu sözlerle aslında sizi iltifat ediyor. Birçok ülkede 'övgüleri' çok garip gelebilir . Örneğin, Çin'de 'dalış balıkları, kazları basmak' demek, birinin güzel olduğunu söylemenin bir yoludur. Polonya'daki
insanlar 'ekmek kırıntısı' kelimesini kullanırlar ve Japonya'da 'gözlerle yumurta' aynı zamanda oval şekilli yüzlerine atıfta bulunan çekici bir terimdir.

7. Çinliler kabul etmeden önce 3 kez hediye almayı reddeder

Bir hediye kabul etmek istemedikleri için değil, sadece alçakgönüllülüğü ve iyi davranış tarzlarını ifade etmenin bir yolu . Bu arada, Çin'de, bıçak hediye etmek bir ilişkinin sona erdiğinin işaretidir.Saatlerin ise hayatın sonunu işaret ettiğine inanılır. Ve mendiller cenazelerde ağlamayla bağlantılı bir olduğu için mendil de hediye edilmez.

8. Suudi Arabistan'da erkekler 'merhaba' demek için burunlarını ovalar

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Alıştığımız el sıkışma yerine, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, erkekler bir araya geldiklerinde burunlarını ovuyorlar . Hindistan'da da 'merhaba' demenin alışılmadık bir yolu var: Avuç içi birbirine bastırılarak erkekler birbirlerine boyun eğiyorlar. Fransa'da, gelenekler nerede olduğunuza bağlıdır. Yani, ülkenin farklı yerlerinde, öpücüklerin sayısı farklı: Paris'te insanlar iki kez öpüyor ve Korsika'da 5 kez.

9. Japonya'da - para, Fransa'da - sıfır

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Onayla için kullanılan bu el hareketi , Japonya'da 'para' ve Fransa'da 'sıfır' olarak yorumlanır. Bu nedenle, küçük bir jest kullanarak bile, Fransız bir kişiye 'hiçbir şey' diyerek hakaret edebilirsiniz. İtalya'daki ünlü 'rock and roll' jestine verilen yanıt, bir kişinin karısının dolandırıcı olduğu anlamına geliyor.

10. Afganistan'da insanlar ekmekleri öper

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Afganistan ve diğer Müslüman ülkelerde, bir parça ekmek bırakırsanız, mümkün olduğu kadar çabuk almalı ve öpmelisiniz. Yiyeceklere saygı duymanın daha iyi bir yolu yoktur. Bu gelenek ülkemizde de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Nimete verilen değeri temsil eder. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız, dikkatli olun ve hiçbir şey düşürmeyin.

11. Şili'de yiyeceklere ellerinizle dokunamazsınız

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Şili'ye gidecekseniz, basit bir kuralı unutmayın : Ellerinizle hiçbir şey yemeyin. Bu ülkede sofra adabı Güney Amerika'daki diğer ülkelere göre çok daha önemlidir. Bu yüzden hamburger ve patates kızartması yerken bile çatal- bıçak kullanmalısınız.

12. Meksika'da bir yere zamanında gitmek kabalıktır

Meksikalı bir kişinin nerede olması gerektiği önemli değildir. Bir iş toplantısı veya arkadaşlarla parti. Her iki şekilde de geç kalırlar. Çünkü zamanında herhangi bir yere varmak kaba sayılır. Bu ulusal geleneğin çok basit bir açıklaması var. Çok uzun bir süredir bu ülkenin toplu taşıma ile ilgili büyük sorunları vardı, bu yüzden geç kalmak bir alışkanlık haline geldi.

13. Orta Doğu'da nasıl kahve içmelisiniz?

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Orta Doğu'da kahve içmeyi bırakmak çok kolay olmayabilir. Çoğu zaman misafirperver insanlar, fincanının boş olduğunu fark eder etmez, bardağınızı yeniden doldurmaya devam edecektir. Bunu durdurmak için bardağı sallamanız, birkaç kez eğmeniz veya sadece yan yatırmanız gerekir. Bu şekilde, yeterince kahve içtiğinizi göstereceksiniz.

14. Çin'de, tabağınızdaki balığı çevirmemelisiniz

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Bir yarısı yedikten sonra bir balığın çevirilmesi çok mantıklı geliyor. Ancak Çin'de bunun kötü şans getirdiğine inanılıyor . Yerel halk, özellikle ülkenin güneyinde ve Hong Kong'da buna inanılıyor. En batıl inançlı insanlar balığın diğer tarafını el değmeden bırakır. Öteki insanlar ise diğer tarafa ulaşmak için kemikleri çıkarır.

Kaynak: brightside.me


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