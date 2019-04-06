Farklı zamanlarda evlat edindiği iki çocuk hakkındaki gerçek şoke edici!

Katie Price 30'lu yaşlarının başlarında kocasından boşanmış, kendisine yepyeni bir sayfa açarak ABD'nin Kolorado eyaletine taşındı. Yaşadığı şehri ve işini değiştiren Katie yıllarca tüp bebek tedavisi görse de bir türlü çocuk sahibi olamadı!
Sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamayacağını anlayan Katie, yeni hayatına bir de bebek eklemek istedi ve evlat edinmeye karar verdi.
2016 yılında Katie'nin çalıştığı hastanenin kapasına 4 günlük bir bebek bırakılmıştı. Adı yoktu. Katie ona Grayson adını verdi. 11 ay boyunca geçici olarak bebeğe baktı.
En sonunda mahkeme bebeğin velayetini biyolojik ailesinden alıp Katie’ye verdi. Çocuk sahibi olduğu için hayallerinin gerçekleştiğini belirten Katie bir çocuk daha evlat edinmek istese de buna maddi ve manevi açıdan henüz hazır olmadığını hissediyordu ta ki o ilginç olay gerçekleşene kadar...
Hastane kapısına bir bebek daha bırakıldı. Bebeğe acilen geçici bir aile aranıyordu.Grayson’ın biraz büyümesini beklerken bu üzücü olayla karşılaşan Katie, hiç tereddüt etmeden Hannah ismini verdiği bebeğin geçici velayetini aldı. Hannah ismindeki bebeğin Katie sayesinde bir annesi ve bir de kardeşi olmuştu.
Katie, bebeğin bilekliğine bakınca şok edici gerçekle karşılaştı. Bebeğin biyolojik annesinin adı Grayson’ınkiyle aynıydı. Katie daha da derin bir araştırma yaparak biyolojik ailelerinin kimler olduğunu buldu. İkisinin de annesi benzer özelliklere sahipti.
Katie, Grayson ve Hannah’ın birbirlerine benzemediğini görebiliyordu. Yine de içinde bir kuşku vardı. “Grayson’ın ten rengi daha koyu ve saçları kıvırcıktı. Hannah’nın ise ten rengi oldukça beyazdı ve saçları sarı renkteydi” diyen Katie, yaptığı araştırma sonucunda, Hannah’nın biyolojik annesini buldu. İşte o zaman Grayson ve Hannah’nın annelerinin aynı kişi olduğunun farkına vardı ve şoke oldu.
Yapılan DNA testiyle Grayson ve Hannah’nın annelerinin aynı babalarının farklı olduğu ortaya çıktı. Katie, “Ya çocuğu başkası sahiplenseydi? Kardeşleri olduğunu bilmeden büyüyeceklerdi. Olanlara hala inanamıyorum” dedi.
Katie, Hannah’yı resmi olarak aylar sonra evlat edindi.
Katie, “Onu evlat edindiğim gün çok tuhaf hissettim. O an bana Hannah’yı Tanrı’nın gönderdiğine inandım. Başta evlat edinmeyi düşünmüyordum. Çünkü Grayson’ı evlat edinmiştim ve onu tek başıma büyütmekte biraz zorlanıyordum. İkinci çocuk için biraz beklemeye karar vermiştim. Bir şekilde dilim beni ‘Evet’ demeye itti. İyi ki de demişim” dedi.
Katie şimdilerde 3. çocuğunu da evlat edindi. Grayson ve Hannah'ya bir kardeş daha veren Katie, bu örnek davranışıyla çoğu kadına ilham oldu.
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