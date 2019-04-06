Farklı zamanlarda evlat edindiği iki çocuk hakkındaki gerçek şoke edici!

Katie Price 30'lu yaşlarının başlarında kocasından boşanmış, kendisine yepyeni bir sayfa açarak ABD'nin Kolorado eyaletine taşındı. Yaşadığı şehri ve işini değiştiren Katie yıllarca tüp bebek tedavisi görse de bir türlü çocuk sahibi olamadı!

Sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamayacağını anlayan Katie, yeni hayatına bir de bebek eklemek istedi ve evlat edinmeye karar verdi.

2016 yılında Katie'nin çalıştığı hastanenin kapasına 4 günlük bir bebek bırakılmıştı. Adı yoktu. Katie ona Grayson adını verdi. 11 ay boyunca geçici olarak bebeğe baktı.

En sonunda mahkeme bebeğin velayetini biyolojik ailesinden alıp Katie’ye verdi. Çocuk sahibi olduğu için hayallerinin gerçekleştiğini belirten Katie bir çocuk daha evlat edinmek istese de buna maddi ve manevi açıdan henüz hazır olmadığını hissediyordu ta ki o ilginç olay gerçekleşene kadar...

Hastane kapısına bir bebek daha bırakıldı. Bebeğe acilen geçici bir aile aranıyordu.Grayson’ın biraz büyümesini beklerken bu üzücü olayla karşılaşan Katie, hiç tereddüt etmeden Hannah ismini verdiği bebeğin geçici velayetini aldı. Hannah ismindeki bebeğin Katie sayesinde bir annesi ve bir de kardeşi olmuştu.