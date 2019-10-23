Fas'ın mavi incisi: Chefchaouen

Fas’ın Rif Dağları’nda bir kasaba Chefchaouen. Aslında ülkenin Marakeş, Fes gibi egzotik turistik destinasyonlarının yanında belki de adını bile duymadığımız bir yer olabilirdi. Çöl ya da deniz turizmiyle de öne çıkmıyor çünkü az önce de dediğimiz gibi burası bir dağ kasabası.

Chefchaouen’in ya da Türkçe adıyla Şafşavan’ın tüm bunlara rağmen bu kadar popüler olmasının sebebini ise fotoğraflarına bakınca bir çırpıda kavrıyorsunuz. Burası masmavi bir yer!

Bütün evlerin duvarları, kapıları ve pencereleri göz alıcı mavi tonlarına boyanmış. Tabii bu turistik amaçlarla yapılmamış, ancak bu geleneğin çıkış noktası da net değil.

En sağlam teori, şehrin İspanya’dan gelen Yahudiler ve Araplar tarafından 1400’lerde kurulmasının ardından, Yahudilerin evlerini inançlarına göre Tanrı’yı ve cenneti temsil eden gökyüzü rengine boyamış olması.

Bir diğer teoriye göre ise bunu yapanlar İkinci Dünya Savaşı’nda bir süreliğine buraya yerleşen Yahudiler.

Tabi mavi rengin sivrisinek ve akrepleri uzak tutmak, evlerin serin kalmasını sağlamak gibi pratik faydaları da yok değil.