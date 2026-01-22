Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Fas'ta çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

FAS'ın en yüksek zirvesi Toubkal Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fas'ta çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Ocak’ta İmlil’den Toubkal Dağı'na giden güzergahta çığ düştüğü ve 3 kişinin kar kütlesi altında mahsur kaldığı belirtildi. Olayın ardından ordunun, yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ile yakın koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki sert iklim koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekiplerin, 3 kişinin cansız bedenine ulaşarak bulundukları yerden çıkardığı aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Zelanda'da toprak kayması: 2 ölüYeni Zelanda'da toprak kayması: 2 ölü
Avustralya’da silahlı saldırı: 3 ölüAvustralya’da silahlı saldırı: 3 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.