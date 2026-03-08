Kölelikle mücadele ediyordu: Epstein dosyasında babasının adı geçince olanlar oldu!

İngiltere’de insan hakları alanında faaliyet gösteren Anti-Slavery International, York Prensesi Eugenie’nin adını internet sitesinden kaldırdı. Kuruluş, yedi yıl süren himayenin sona erdiğini açıkladı.

Kararın, prensesin babası Prince Andrew’un adıyla anılan ve yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyalarının ardından gelmesi dikkat çekti. Eugenie cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ İNCELEME ALTINDA

Öte yandan Prenses Eugenie’nin kurucuları arasında yer aldığı The Anti-Slavery Collective adlı yardım kuruluşunun harcamaları da incelemeye alındı. İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Charity Commission, konuyla ilgili medyada yer alan iddiaları değerlendirdiklerini duyurdu.