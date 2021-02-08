YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Fas usulü harira çorbası: Her kepçede şifa dağıtıyor!

Fas usulü harira çorbası: Her kepçede şifa dağıtıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bol protein ve vitamin dolu olan bu çorba bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklara karşı meydan okumanızı sağlıyor. Tarçın ve zerdeçalın da birleşmesiyle ortaya çıkan bu çorba özellikle kış aylarında tam bir şifa deposu oluyor. İşte Fas çorbası harira malzemeleri ve yapılışı.

İçeriğindeki malzemelerle tam bir şifa deposu olan Fas çorbası harira, mutfağınıza farklılık, değişik bir yemek katmak istiyorsanız tam size göre. Çoğunlukla evde bulunan malzemelerle yapılan bu çorbanın tadına doyamayacaksınız.

FAS ÇORBASI HARİRA MALZEMELERİ

  • 70 gram dana bonfile
  • Yarım soğan
  • Yarım havuç
  • 4 sap kereviz
  • 1 çorba kaşığı yeşil mercimek
  • 1 çorba kaşığı nohut
  • Biber salçası
  • Kimyon
  • Tarçın
  • 1 diş sarımsak
  • Zerdeçal

Screenshot_10

FAS ÇORBASI HARİRA YAPILIŞI

  • Harira (Fas) çorbası yapımı için, ilk başta dana bonfile kuşbaşı şeklinde doğranır. Daha sonra tencerenin altı yakılır, zeytinyağı ilave edilir. Tenceredeki yağ yeterli ısıya geldiği zaman dana bonfileler yağa ilave edilir, kavurma işlemine devam edilir.
  • Bonfileler kavrulurken diğer tarafta soğan doğranır ve etin içine ilave edilir. Malzemeler kavrulurken havuç ve kereviz doğranabilir. Ardından tencerenin içerisine katılır. Sebzeler kavrulurken diğer tarafta tel şehriye kavrulabilir.
  • Etler ve sebzeler kavrulduktan sonra biber salçası ilave edilir. Sarımsakların yanmaması için katı sebzelerden sonra sarımsakları doğrayıp içine ilave etmek gerekir. Ardından kerevizler doğranır ve çorbanın içine ilave edilir. Sebzeler piştikten sonra bir gün önceden haşlanan nohut içerisine ilave edilir. Daha sonra mercimek eklenir. Zerdeçal, kimyon ve tarçın çorbanın kavurma aşamasında içine katılır. Daha sonra çorbanın suyu katılır. Bir porsiyon için yaklaşık 4 su bardağı kaynamış su ilave edilir.
  • Sebzelerin pişme aşaması tamamlandıktan sonra en son olarak kavrulan tel şehriye ilave edilir. Son olarak deniz tuzu ilave edilir ve 15 dakika sonra servise sunulur.
  • Yaklaşık 15 dakika kadar kaynayan Harira (Fas) çorbası ocaktan alınır ve servisi yapılır. İsteğe bağlı olarak üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak tarif! Sırrı tere yağında gizliÇay saatinizin vazgeçilmezi olacak tarif! Sırrı tere yağında gizli
MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Kiralık sevgili arıyorum

Kiralık sevgili arıyorum

Gizemli karakterle sevilen diziye katılıyor!

Gizemli karakterle sevilen diziye katılıyor!

Bilim kurgu dizisiyle ekrana dönüyorlar! İşte ilk kareler

Bilim kurgu dizisiyle ekrana dönüyorlar! İşte ilk kareler

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

'Çocukken cinselleştirilmek...'

'Çocukken cinselleştirilmek...'

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Etin kralı! Alırken dikkat etmeniz gereken şey...

Etin kralı! Alırken dikkat etmeniz gereken şey...

Kimse anlamıyor! Bu fındık lahmacunun gizli sırrı...

Kimse anlamıyor! Bu fındık lahmacunun gizli sırrı...

15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

Diğer Haberler

Parmaklarınızı yedirtecek zeytinyağlı yaprak sarma tarifi nasıl yapılır?

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Zencefilli cevizli kurabiye tarifi nasıl yapılır? Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak tarif! Sırrı tere yağında gizli

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor: Limonlu parfe tarifi!

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor: Limonlu parfe tarifi!

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu! Mis gibi tereyağlı iskender tarifi

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu!

Pamuk gibi yumuşacık porsiyonluk Alman pastası tarifi: Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Yemeye doyulmayan erik turşusu: Kullandığınız tuza dikkat! Sofra tuzu kullanırsanız eğer...

Kullandığınız tuza dikkat! Sofra tuzu kullanırsanız eğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.