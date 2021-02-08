Fas usulü harira çorbası: Her kepçede şifa dağıtıyor!

İçeriğindeki malzemelerle tam bir şifa deposu olan Fas çorbası harira, mutfağınıza farklılık, değişik bir yemek katmak istiyorsanız tam size göre. Çoğunlukla evde bulunan malzemelerle yapılan bu çorbanın tadına doyamayacaksınız.

FAS ÇORBASI HARİRA MALZEMELERİ

70 gram dana bonfile

Yarım soğan

Yarım havuç

4 sap kereviz

1 çorba kaşığı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı nohut

Biber salçası

Kimyon

Tarçın

1 diş sarımsak

Zerdeçal

FAS ÇORBASI HARİRA YAPILIŞI

Harira (Fas) çorbası yapımı için, ilk başta dana bonfile kuşbaşı şeklinde doğranır. Daha sonra tencerenin altı yakılır, zeytinyağı ilave edilir. Tenceredeki yağ yeterli ısıya geldiği zaman dana bonfileler yağa ilave edilir, kavurma işlemine devam edilir.

Bonfileler kavrulurken diğer tarafta soğan doğranır ve etin içine ilave edilir. Malzemeler kavrulurken havuç ve kereviz doğranabilir. Ardından tencerenin içerisine katılır. Sebzeler kavrulurken diğer tarafta tel şehriye kavrulabilir.

Etler ve sebzeler kavrulduktan sonra biber salçası ilave edilir. Sarımsakların yanmaması için katı sebzelerden sonra sarımsakları doğrayıp içine ilave etmek gerekir. Ardından kerevizler doğranır ve çorbanın içine ilave edilir. Sebzeler piştikten sonra bir gün önceden haşlanan nohut içerisine ilave edilir. Daha sonra mercimek eklenir. Zerdeçal, kimyon ve tarçın çorbanın kavurma aşamasında içine katılır. Daha sonra çorbanın suyu katılır. Bir porsiyon için yaklaşık 4 su bardağı kaynamış su ilave edilir.

Sebzelerin pişme aşaması tamamlandıktan sonra en son olarak kavrulan tel şehriye ilave edilir. Son olarak deniz tuzu ilave edilir ve 15 dakika sonra servise sunulur.

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynayan Harira (Fas) çorbası ocaktan alınır ve servisi yapılır. İsteğe bağlı olarak üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz.



