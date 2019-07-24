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"Fast and Furious 9" setinde korkutan kaza!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Justin Lin yönetmenliğindeki "Fast and Furious 9" setinde yaşanan kaza, yaralanmalara neden oldu.

"Fast and Furious 9" setinde korkutan kaza!

Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Hızlı ve Öfkeli’nin devam filminin setinde bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Justin Lin imzalı filmin setinde yaşanan bu talihsiz kaza sonucunda bir dublör kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"Fast and Furious 9" filminin çekimlerine başlandığını Vin Diesel kendi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Vin Diesel, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Lucas Black, Charlize Theron ve Nathalie Emmanuel gibi kadronun gedikli isimlerinin geri döndüğü ve kadrosuna ayrıca John Cena, Finn Cole, Vinnie Bennett, Anna Sawai ve Helen Mirren'in eklendiği filmin çekimleri talihsiz bir kaza yüzünden durdu.

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Leavesden Studios aracılığıyla devam eden filmin çekimlerinde bir dublörün kaza geçirmesi üzerine kafasından yaralandığı belirtildi. Bu nedenle filmin çekimlerinin bir süreliğine durdurulduğu da bilinenler arasında yer alıyor. Universal aracılığıyla yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Leavesden'da Fast 9 setinde bugün bir dublörümüz yaralandı. Bu olaya odaklanmak için prodüksiyonu durdurduk."

Filmin çekimlerine ne zaman devam edileceği henüz belli değil. Filmde John Cena'nın serseri bir karaktere hayat vereceği, Charlize Theron'ın ise Cipher olarak filme dönüş yapacağı biliniyor. "Fast and Furious 9" filminin, 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.


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Fast and Furious 9 Hızlı ve Öfkeli Hızlı ve Öfkeli 9 Vin Diesel

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