Fast food tuzaklarına karşı 'Meal Prep' kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli...

Yoğun iş temposu, ev hayatının sorumlulukları ve zaman yönetimindeki zorluklar, pek çok kişiyi fast food gibi pratik ancak sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yönlendiriyor. Ancak bu alışkanlıklar, uzun vadede kilo alımından kronik hastalıklara kadar birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. İşte tam da bu noktada, son yıllarda popülerliği artan bir beslenme modeli dikkat çekiyor: Meal Prep...

Sedef Karatay

Modern hayatın koşturmacasında sağlıklı ve düzenli beslenmek çoğu kişi için zorlayışı hale gelebiliyor. Günümüz şartlarında kadınların yoğun çalışması, iş çıkışında ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenme telaşı, yalnız yaşamak gibi faktörler paketli gıdaya, fast food tüketimine ya da makarna, pide gibi hamur işine yönlendirebiliyor.

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 1

Söz konusu duruma karşı "meal prep" adı verilen sağlıklı ve pratik bir çözüm geliştirildiğini aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Uşarer, "Bu yöntem aynı zamanda yoğun çalışan kişiler, öğrenciler, diyet yapanlar ve sporcular tarafından tercih ediliyor. İş çıkışı yaşanan açlıkla ne yiyeceğini düşünmek yerine hafta içi yapılan planlama bütün haftanızın kurtarıcısı olabilir. Burada son dönemlerde meal prep olarak duyduğumuz yemek hazırlığı devreye giriyor" dedi.

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 2

"TÜM HAFTA İÇİNİZİ KURTARMIŞ OLUR"

Dyt. Seda Uşarer, "Meal prep süreci; yemeklerin planlanması, alışveriş listesinin hazırlanması, sağlıklı pişirme ve saklama maddelerini içeriyor. Örneğin, cumartesi alışverişe bir zaman ayırarak malzemeleri almak ve pazar günü birkaç saat ayırarak sebzeleri ayıklayıp yıkayarak ya da doğrayarak pişirme ve tüketime hazır etmek, protein kaynaklarını pişirmek ya da pişirmeye uygun porsiyonlayıp dondurucuya atmak tüm hafta içinizi kurtarmış olur" dedi.

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 3

ÖĞÜNLER HAFTALIK PLANLANIYOR

Meal prep yönteminin nasıl uygulandığı konusunda bilgi veren Dyt. Seda Uşarer, "Meal prep, haftalık öğünleri önceden planlayarak buzdolabında ya da dondurucuda saklanması anlamına geliyor. Öğünleri tamamen pişirip saklamak da meal prep kapsamına giriyor. Bu yöntem sadece zaman kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bütçe kontrolü ve sağlıklı beslenmeyi de sağlıyor. Her gün dışarıdan yemek söylemek ya da paketli gıdalara yönelmek yerine, evde önceden hazırlanmış ya da hazırlığı yapılmış besinlerle hem bedenimizi hem de cüzdanımız korunmuş olursunuz" açıklamasında bulundu.

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 4

ZAMANI OLMAYANLAR İÇİN MUHTEŞEM BİR ÇÖZÜM

Sağlıklı beslenmek isteyen ancak zamanı olmayanlar için meal prep yönteminin muhteşem bir çözüm olduğunu belirten Dyt. Seda Uşarer, meal prep adımlarından bahsetti. Dyt. Seda Uşarer, meal prep adımlarını şu şekilde sıraladı:

Haftalık plan oluşturmak: Kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün ve akşam yemeği gibi. Bu öğün sayısı kişisel farklılıklar içerebilir.

Alışveriş listesi hazırlamak: Plana uygun alışveriş yapmak hem ekonomik açıdan sizi korur hem de gereksiz ürün almamış olursunuz.

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 5

Toplu pişirme: Özellikle protein ( et, tavuk, hindi, bakliyatlar ) kaynaklarını toplu halde pişirip farklı öğünlerde kullanmak dondurucuya atmak epey pratik olacaktır.

Saklama kapları edinmek: Hava geçirmez, ısıya dayanaklı, gıdaya uygun kaplar işinizi kolaylaştırır. Günlük porsiyonlara bölüp saklamak hem taşımayı hem tüketmeyi kolaylaştırır.

Etiketleme: Hazırladığınız yemeklerin üzerine hangi gün hazırlandığını yazmak gıda güvenliği açısından önemlidir."

Fast food tuzaklarına karşı Meal Prep kurtarıcınız olabilir: Beslenme ve diyet uzmanından özel beslenme modeli... 6

(İHA)

