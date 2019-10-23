Fast Food zincirlerinde çalışanların ifşa ettiği 9 ilginç sır!

Yemek için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi yiyorsunuz? Eğer yemek için yaşıyorsanız fast food restoranları sizin için tanıdık bir yerdir. Fast food, Amerika kültüründen bizim kültürümüze girdi ve hazır yemek yemek üzerine kurulu bir beslenme şekli. Ancak bu yiyeceklerin satıldığı restoranlarda yalnızca çalışanların bildiği gerçekler var. Bakalım o gerçekler neler? İşte yalnızca restoran çalışanlarının bildiği fast food gerçekleri…
Herkesin sevdiği McDonald’s ürünlerinden biri dondurmalar. McFlurry dondurmasının kaşığı McDonald’s’taki gizemli şeyler arasında. Bu kaşık, dondurmanın hazırlanmasında kullanılıyor. Dondurma, kaplara konuluyor, dolgu maddesi ekleniyor ve bu gizemli kaşık içine konuyor. Sonra özel bir makine yardımıyla dondurma malzemeleri karıştırılıyor. Dondurmayı karıştırmak için kullanılan makine, kaşığın üstüne yerleştiriliyor ve dondurma bu şekilde karıştırılıyor. Kabın içinde karıştırıldığı için de malzemeler etrafa dökülmüyor.
Fast food zincirlerindeki bu bardakların üstündeki daireleri mutlaka fark etmişsinizdir. Genellikle büyük fast food restoranlarında bu tür üstünde noktalar bulunan bardaklar kullanılır ve bu sayede içtiğiniz içeceği görebilirsiniz. Bardağın üstünde bulunan noktalardan birine basılır ve bu içeceğinizi gösterir. Böylelikle arkadaşınızın içeceğiyle kendi içeceğinizi ayırt edebilirsiniz ve personel de siparişinizi verirken hata yapmaz.
Bazı kafe ve restoranlar içecek siparişinizi strafor bardaklarda verir. Bu tip bardaklar daha ucuz olmalarına rağmen hem çevreyi hem de sağlığı olumsuz etkiler. Strafor bardakların sağlık için zararlı olmasının sebebi, sıcak bir içecekle tepkimeye girerek tehlikeli hale gelen polistiren maddesinden yapılması. Bu maddelerin geri dönüşümü zor olduğu için çevreye de zararlıdır.
Kafe ve restoranlarda bulunan içecek makineleri her sabah özel kimyasallarla temizlenir ve siz, ilk müşteri olursanız kimyasallarla temizlenen makinelerden ilk kahveyi içen kişi olursunuz ve bu sadece ağzınızda kötü bir tat bırakmakla kalmaz, zehirlenmenize de yol açabilir.
Herhangi bir yerde içtiğiniz asitli veya soğuk bir içecek, sıcak içeceklere göre daha çabuk acıkmanıza sebep olur. Aynı şeyler tuzlu yiyecekler için de geçerli. Bu yüzden vücudunuza daha az kalori almak için sıcak çay veya kahve, tuzsuz patates kızartması tüketmeniz sizin için daha iyi olur.
Fast food restoranlarına en yoğun oldukları 11:30-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında gidebilirsiniz. Bu zaman dilimlerinde birçok müşteri olduğu için siparişleriniz hızlıca pişirilir ve tazeyken servis edilir. Aynı zamanda bu saatlerde restoranda kalite kontrol de artar.
Fast food restoranları, sağlıklı yiyecekler sunma eğiliminde olabiliyor ve bunun doğrultusunda salata ve yulaf ezmesini menülerine ekleyebiliyorlar. Ancak fast food restoranlarındaki sağlıklık yiyecekler kimi zaman kalorili bir hamburgerle eşit derecede zararlı olabilir. Sağlıklı yiyeceklerde kullanılan katkı maddeleri sebebiyle salata, etten daha kalorili olabilir. Aynı şey yulaf ezmesi için de geçerli. Güne böyle bir yiyecekle başlamak iyi bir tercih sayılmaz.
Milkshake gibi meyve, şeker ve dondurma birleşimi olan içecekler günlük tüketmeniz gereken şeker miktarının çok üzerinde. Bunun yanı sıra milkshakeler sindirimi zor olan ve midenizi olumsuz etkileyen bitkisel yağlar içerir. Fast food restoranlarında milkshake içmek yerine kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.
Yiyecek makinelerinden siparişinizi verdiğinizde farkında olmadan daha fazla para harcarsınız. Bunun sebebi, müşterilerin ekranlardan sipariş verdiklerinde acele etmek zorunda kalmamaları ve ekrandaki yiyecek resimlerinin onları kendine çekmeleri. Böylelikle canlı resimlere karşı koyamayıp daha yüksek ücretli bir yiyecek sipariş verirsiniz.
Akın akın oraya gidiyorlar!
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hakimliği bıraktı oğlunu savundu
Akın akın gidiyorlar! Orayı gören dönmek istemiyor
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum