Fast Food zincirlerinde çalışanların ifşa ettiği 9 ilginç sır!

Yemek için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi yiyorsunuz? Eğer yemek için yaşıyorsanız fast food restoranları sizin için tanıdık bir yerdir. Fast food, Amerika kültüründen bizim kültürümüze girdi ve hazır yemek yemek üzerine kurulu bir beslenme şekli. Ancak bu yiyeceklerin satıldığı restoranlarda yalnızca çalışanların bildiği gerçekler var. Bakalım o gerçekler neler? İşte yalnızca restoran çalışanlarının bildiği fast food gerçekleri… 1. Garip McFlurry kaşığı Herkesin sevdiği McDonald’s ürünlerinden biri dondurmalar. McFlurry dondurmasının kaşığı McDonald’s’taki gizemli şeyler arasında. Bu kaşık, dondurmanın hazırlanmasında kullanılıyor. Dondurma, kaplara konuluyor, dolgu maddesi ekleniyor ve bu gizemli kaşık içine konuyor. Sonra özel bir makine yardımıyla dondurma malzemeleri karıştırılıyor. Dondurmayı karıştırmak için kullanılan makine, kaşığın üstüne yerleştiriliyor ve dondurma bu şekilde karıştırılıyor. Kabın içinde karıştırıldığı için de malzemeler etrafa dökülmüyor. 2. Plastik bardakların üstündeki noktalar Fast food zincirlerindeki bu bardakların üstündeki daireleri mutlaka fark etmişsinizdir. Genellikle büyük fast food restoranlarında bu tür üstünde noktalar bulunan bardaklar kullanılır ve bu sayede içtiğiniz içeceği görebilirsiniz. Bardağın üstünde bulunan noktalardan birine basılır ve bu içeceğinizi gösterir. Böylelikle arkadaşınızın içeceğiyle kendi içeceğinizi ayırt edebilirsiniz ve personel de siparişinizi verirken hata yapmaz.

3. Fast food restoranlarında bulunan bardakların hepsi sağlıklı değil Bazı kafe ve restoranlar içecek siparişinizi strafor bardaklarda verir. Bu tip bardaklar daha ucuz olmalarına rağmen hem çevreyi hem de sağlığı olumsuz etkiler. Strafor bardakların sağlık için zararlı olmasının sebebi, sıcak bir içecekle tepkimeye girerek tehlikeli hale gelen polistiren maddesinden yapılması. Bu maddelerin geri dönüşümü zor olduğu için çevreye de zararlıdır. 4. Bir kafe veya restoranda ilk müşteri olmamak iyidir Kafe ve restoranlarda bulunan içecek makineleri her sabah özel kimyasallarla temizlenir ve siz, ilk müşteri olursanız kimyasallarla temizlenen makinelerden ilk kahveyi içen kişi olursunuz ve bu sadece ağzınızda kötü bir tat bırakmakla kalmaz, zehirlenmenize de yol açabilir. 5. Soğuk içecekler, yemek yeme isteğinizi artırır Herhangi bir yerde içtiğiniz asitli veya soğuk bir içecek, sıcak içeceklere göre daha çabuk acıkmanıza sebep olur. Aynı şeyler tuzlu yiyecekler için de geçerli. Bu yüzden vücudunuza daha az kalori almak için sıcak çay veya kahve, tuzsuz patates kızartması tüketmeniz sizin için daha iyi olur. 6. Fast food restoranlarına belli saatlerde gitmeniz sizin için daha iyi olur Fast food restoranlarına en yoğun oldukları 11:30-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında gidebilirsiniz. Bu zaman dilimlerinde birçok müşteri olduğu için siparişleriniz hızlıca pişirilir ve tazeyken servis edilir. Aynı zamanda bu saatlerde restoranda kalite kontrol de artar.