Mynet Trend

Fast Food zincirlerinde çalışanların ifşa ettiği 9 ilginç sır!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Hepimizin mutlaka uğradığı fast food restoranlarında bilmediğimiz birçok gerçek var. İşte bunlardan bazılarını öğrendikten sonra daha bilinçli bir fast food tüketicisi olabilirsiniz.

Fast Food zincirlerinde çalışanların ifşa ettiği 9 ilginç sır!

Yemek için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi yiyorsunuz? Eğer yemek için yaşıyorsanız fast food restoranları sizin için tanıdık bir yerdir. Fast food, Amerika kültüründen bizim kültürümüze girdi ve hazır yemek yemek üzerine kurulu bir beslenme şekli. Ancak bu yiyeceklerin satıldığı restoranlarda yalnızca çalışanların bildiği gerçekler var. Bakalım o gerçekler neler? İşte yalnızca restoran çalışanlarının bildiği fast food gerçekleri…

1. Garip McFlurry kaşığı

15140955-36807123666_cf6d179330_b-1568294873-728-5e704f8bbf-1570783478

Herkesin sevdiği McDonald’s ürünlerinden biri dondurmalar. McFlurry dondurmasının kaşığı McDonald’s’taki gizemli şeyler arasında. Bu kaşık, dondurmanın hazırlanmasında kullanılıyor. Dondurma, kaplara konuluyor, dolgu maddesi ekleniyor ve bu gizemli kaşık içine konuyor. Sonra özel bir makine yardımıyla dondurma malzemeleri karıştırılıyor. Dondurmayı karıştırmak için kullanılan makine, kaşığın üstüne yerleştiriliyor ve dondurma bu şekilde karıştırılıyor. Kabın içinde karıştırıldığı için de malzemeler etrafa dökülmüyor.

2. Plastik bardakların üstündeki noktalar

15140956-maxresdefault-1568277329-728-ce06f4d0ca-1570783478

Fast food zincirlerindeki bu bardakların üstündeki daireleri mutlaka fark etmişsinizdir. Genellikle büyük fast food restoranlarında bu tür üstünde noktalar bulunan bardaklar kullanılır ve bu sayede içtiğiniz içeceği görebilirsiniz. Bardağın üstünde bulunan noktalardan birine basılır ve bu içeceğinizi gösterir. Böylelikle arkadaşınızın içeceğiyle kendi içeceğinizi ayırt edebilirsiniz ve personel de siparişinizi verirken hata yapmaz.

3. Fast food restoranlarında bulunan bardakların hepsi sağlıklı değil

photo-1546971537-66fc1b055e52

Bazı kafe ve restoranlar içecek siparişinizi strafor bardaklarda verir. Bu tip bardaklar daha ucuz olmalarına rağmen hem çevreyi hem de sağlığı olumsuz etkiler. Strafor bardakların sağlık için zararlı olmasının sebebi, sıcak bir içecekle tepkimeye girerek tehlikeli hale gelen polistiren maddesinden yapılması. Bu maddelerin geri dönüşümü zor olduğu için çevreye de zararlıdır.

4. Bir kafe veya restoranda ilk müşteri olmamak iyidir

photo-1561043433-4155ae901305

Kafe ve restoranlarda bulunan içecek makineleri her sabah özel kimyasallarla temizlenir ve siz, ilk müşteri olursanız kimyasallarla temizlenen makinelerden ilk kahveyi içen kişi olursunuz ve bu sadece ağzınızda kötü bir tat bırakmakla kalmaz, zehirlenmenize de yol açabilir.

5. Soğuk içecekler, yemek yeme isteğinizi artırır

photo-1527113530880-6ea6de1064ad

Herhangi bir yerde içtiğiniz asitli veya soğuk bir içecek, sıcak içeceklere göre daha çabuk acıkmanıza sebep olur. Aynı şeyler tuzlu yiyecekler için de geçerli. Bu yüzden vücudunuza daha az kalori almak için sıcak çay veya kahve, tuzsuz patates kızartması tüketmeniz sizin için daha iyi olur.

6. Fast food restoranlarına belli saatlerde gitmeniz sizin için daha iyi olur

photo-1553368741-bc34fe4932b9

Fast food restoranlarına en yoğun oldukları 11:30-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında gidebilirsiniz. Bu zaman dilimlerinde birçok müşteri olduğu için siparişleriniz hızlıca pişirilir ve tazeyken servis edilir. Aynı zamanda bu saatlerde restoranda kalite kontrol de artar.

7. Yulaf ezmesi aslında sağlıklı bir yiyecek değildir

oat-1391682_960_720

Fast food restoranları, sağlıklı yiyecekler sunma eğiliminde olabiliyor ve bunun doğrultusunda salata ve yulaf ezmesini menülerine ekleyebiliyorlar. Ancak fast food restoranlarındaki sağlıklık yiyecekler kimi zaman kalorili bir hamburgerle eşit derecede zararlı olabilir. Sağlıklı yiyeceklerde kullanılan katkı maddeleri sebebiyle salata, etten daha kalorili olabilir. Aynı şey yulaf ezmesi için de geçerli. Güne böyle bir yiyecekle başlamak iyi bir tercih sayılmaz.

8. Milkshake çok fazla şeker içerir

15140962-69550468_390344165193266_2409965314984200052_n-1568203139-728-2a0b4f6ca6-1570783478

Milkshake gibi meyve, şeker ve dondurma birleşimi olan içecekler günlük tüketmeniz gereken şeker miktarının çok üzerinde. Bunun yanı sıra milkshakeler sindirimi zor olan ve midenizi olumsuz etkileyen bitkisel yağlar içerir. Fast food restoranlarında milkshake içmek yerine kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.

9. Sipariş ekranlarından sipariş verirken daha çok para harcanır

photo-1541557435984-1c79685a082b

Yiyecek makinelerinden siparişinizi verdiğinizde farkında olmadan daha fazla para harcarsınız. Bunun sebebi, müşterilerin ekranlardan sipariş verdiklerinde acele etmek zorunda kalmamaları ve ekrandaki yiyecek resimlerinin onları kendine çekmeleri. Böylelikle canlı resimlere karşı koyamayıp daha yüksek ücretli bir yiyecek sipariş verirsiniz.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek' Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek'
Taziye yemeği kaldırılıyor! Orada da uygulamaya son verildiTaziye yemeği kaldırılıyor! Orada da uygulamaya son verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fastfood ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm bildiklerinizi unutun! Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek'

Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek'

Taziye yemeği kaldırılıyor! Orada da uygulamaya son verildi

Taziye yemeği kaldırılıyor! Orada da uygulamaya son verildi

Kaz dağları'nda 'koni başlı çekirge' bulundu!

Kaz dağlarında bulundu! Kırmızı listede yer alıyor

Üzerine biri binmeye kalkınca ölü taklidi yapan at!

Üzerine biri binmeye kalkınca ölü taklidi yapan at!

Alkollü turistin motosikletle ölüm yolculuğu kamerada

Turistin ölüm yolculuğu kamerada

Dünyanın en yünlü koyunu Chris öldü!

Dünyanın en yünlü koyunu öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.