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Fata Nine 104 yıldır oruç tutuyor!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yaşayan 111 yaşındaki Fata Husic, bu yıl 104'üncü ramazanını da oruçlu geçirecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

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İlk kez yedi yaşındayken tutmaya başladığı orucu ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayan Boşnak nine, sağlığı imkan verdiği sürece bu ramazanı da oruçlu geçirmek istiyor.

AA muhabirine konuşan Husic, küçük bir kız çocuğuyken tanıştığı orucu aklı ve bedeni imkan verdiğince tutmaya devam edeceğini belirterek, "Allah her ramazan ayında aç ve susuz kalmanın sabrını verir. Bu ramazan da inşallah orucumu tutacağım." ifadelerini kullandı.

Beş vakit namazını da kılmaya devam ettiğini anlatan Husic, "Evde el etek çekildiğinde de tespihimle baş başa kalır, zikir çekerim." dedi.

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"ZAMAN ZAMAN ESKİ GELENEKLERİMİZİ HATIRLIYORUM"

Husic, yaşı ilerlediği için gün içinde sık sık uyuya kaldığını ve her işe eskisi gibi yetişemediğini belirterek, "Artık iftarları gelinlerim ve torunlarım hazırlıyor. Onlar daha çok modern bir tarzı seçseler de ben zaman zaman eski geleneklerimizi de hatırlatıyorum." diye konuştu.

Helva kavurmanın Boşnakların ramazan geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Husic, "Eskiden ramazan boyunca her cuma günü helva pişirir, dağıtırdık." dedi.

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"İBADET ETMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"

Oruç tutmanın sadece yemek yememek, su içmemek olmadığını vurgulayan Husic, "Oruç tutmak aslında sabretmek, karşındakine anlayış göstermek demek." diye konuştu.

Husic, komşuluk ilişkilerinin önemine de değinerek, "İyilik ederseniz iyilik bulursunuz. Bugün kötülük yapan insanları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

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"ANNEM VE BABAANNEM, BABAMI ÜÇ ŞEYLE UĞURLADI"

Her işe besmeleyle başlamaya özen gösterdiğini söyleyen Husic, "Annem ve babaannem, babamı Birinci Dünya Savaşı'na üç şeyle uğurlardı. Dua ederek, oruç tutarak ve sadaka vererek. Bence babamın savaştan sağ dönmesini sağlayan da bu üç şeydi." dedi.

Husic, Birinci Dünya Savaşı'nda çocuk yaşta olduğunu ancak İkinci Dünya Savaşı'nı ve 1990'lı yıllardaki son Bosna savaşını çok iyi hatırladığını anlatarak, "Tüm zorluklara rağmen oruç tutmaktan, ibadet etmekten hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

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"BAYRAMLARI EN ÇOK KALABALIK SOFRALAR KURULDUĞU İÇİN SEVİYORUM"

Gençlere de dinlerine bağlı olmayı ve ibadetlerini aksatmamayı tavsiye eden Husic, özellikle de dua, oruç ve sadakanın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Husic, eski bayramları bugün de yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Her bayramda, annemden öğrendiğim tarife göre baklava yaparız. Bayramları en çok kalabalık sofralar kurulduğu için seviyorum." dedi.

Bayramların paylaştıkça daha da özel olduğunu dile getiren Husic, tüm İslam alemine hayırlı bir ramazan temennisinde bulundu.

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AA

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Bosna Hersek mostar ramazan bayramı ramazan orucu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eski ramazanlar bayramlar iftarlar kalmadi şimdi hırsızlar var sandık sonucunu çalan birde müslüman geçiniyorlar
Mekanın cennet olacak inşallah nenecim.Allah senden razı olsun
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