Fata Nine 104 yıldır oruç tutuyor!

İlk kez yedi yaşındayken tutmaya başladığı orucu ilerlemiş yaşına rağmen bırakmayan Boşnak nine, sağlığı imkan verdiği sürece bu ramazanı da oruçlu geçirmek istiyor.

AA muhabirine konuşan Husic, küçük bir kız çocuğuyken tanıştığı orucu aklı ve bedeni imkan verdiğince tutmaya devam edeceğini belirterek, "Allah her ramazan ayında aç ve susuz kalmanın sabrını verir. Bu ramazan da inşallah orucumu tutacağım." ifadelerini kullandı.

Beş vakit namazını da kılmaya devam ettiğini anlatan Husic, "Evde el etek çekildiğinde de tespihimle baş başa kalır, zikir çekerim." dedi.

"ZAMAN ZAMAN ESKİ GELENEKLERİMİZİ HATIRLIYORUM"

Husic, yaşı ilerlediği için gün içinde sık sık uyuya kaldığını ve her işe eskisi gibi yetişemediğini belirterek, "Artık iftarları gelinlerim ve torunlarım hazırlıyor. Onlar daha çok modern bir tarzı seçseler de ben zaman zaman eski geleneklerimizi de hatırlatıyorum." diye konuştu.

Helva kavurmanın Boşnakların ramazan geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Husic, "Eskiden ramazan boyunca her cuma günü helva pişirir, dağıtırdık." dedi.