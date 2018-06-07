MAGAZİN

Fatih Aksoy: Çapkınlık böyle mi yapılır?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

MED Yapım’ın patronu Fatih Aksoy ile oyuncu Cansu Dere önceki akşam Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’ta baş başa yemek yedi.

Fatih Aksoy: Çapkınlık böyle mi yapılır?

Yan masadaki meraklı bakışlara aldırmadılar. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına da varmadılar. 12 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Ayşegül Aksoy ile olan evliliğinde zaman zaman sorunlar yaşayan Fatih Aksoy ile Cansu Dere’nin yakınlığı dikkat çekti.

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İŞTE AÇIKLAMA

Fatih Aksoy “Çapkınlık yapmak isteseydim, herkesin gittiği, orta yerdeki bir mekanı mı tercih ederdim! Cansu ile daha önce ‘Anne’ dizisinde çalıştık. Kendisi çok sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncu. Yeni sezon için bir dizi ve sinema filmi teklifi götürdüm” dedi.

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Cansu Dere’nin adı ‘Şahsiyet’ dizisindeki rol arkadaşı Metin Akdülger ile aşk dedikodusuna karışmıştı.


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Fatih Aksoy cansu dere

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