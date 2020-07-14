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Fatih Altaylı: Abdürrahim Albayrak bırakıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın görevini bırakacağını iddia etti.

Fatih Altaylı: Abdürrahim Albayrak bırakıyor

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yaptığı açıklamalarda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın görevi bırakacağını iddia etti.

Abdürrahim Albayrak'ın kırgın olduğunu ve görevi bırakmak istediğini iddia eden Altaylı, "Koca Galatasaray Yusuf Günay diye birinin eline kalmış. Kim Yusuf Günay? Abdurrahim biraz kırgın, uzaklaşmış vaziyette, 'Ailem falan, bırakacağım' falan diyor" dedi.

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Fatih Terim'in de 1 yıl dinlenmesi gerektiğinin altını çizen Altaylı, "Bence Fatih Hoca desin ki 'Arkadaşlar ben 1 sene dinlenmek istiyorum'. Çünkü bu normal bir şey değil. Başkan hastalıkla mücadele ediyor. Anlıyorum onu, koltukta kalmak istiyor. Seçime getirsin Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bir başı bir sonu belli olsun, başkana da yazık" şeklinde konuştu.


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