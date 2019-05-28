Fatih Altaylı: Diagne Galatasaray kariyerinin içine etmiştir

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi. Fatih Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde; Bu ülke, adam gibi adama hasret kaldığımız bir duruma iğrenç duruma getiriliyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden iğrenç bir saldırı başlatıldı. Hüsnü Güreli'nin üzerinde takım elbise var, yayılan fotoğrafa bakıyorum, ama kolu çıplak. Böyle bir şey olabilir mi! Geçen sezon ne dedik, TFF Başkanı'nın paçası sıkmadı gelip vermedi Galatasaray'ın kupasını, bu sene TFF Başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri de gelmiş. Bundan daha doğal ne var? Bir anlık fotoğraf karesi de var. "BÖYLE BİR HAYRANLIK VAR MI?" Sordum da o kareyi, itmişler adamı. Bunun üzerinden bir haysiyet cellatlığı yapılır mı? Bunu yapan onursuzun önde gidenidir! Adam Beşiktaşlı. Adam Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluk almış, 100. yılda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı. Bu adama Galatasaraylı deniyor, yuh artık! Diyelim ben Federasyon Başkanıyım, Fenerbahçe'ye kupa veriyorum, vermem mi! Tabii ki veririm. O anda futbolcular hoplamaya başlıyor, ben de aralarında kalmışım. Ne yaparsın tabii ki tebessüm edersin. Böyle bir hayvanlık var mı!

Bir takım lobiler var, bunlar sürekli olarak uğraştılar. MHK'yi değiştirmeye çalıştılar, istedikleri geldi yine olmadı, Milli Takım teknik direktörünü değiştirmeye çalıştılar, gitti onların istediği gelmedi yine olmadı... Bunları tatmin etmek zor. Bunlar kendi başarıları üzerinden iş yapmaya çalışan gruplar değil. Bunlar başkaları başarısız olsun, sağa sola kendi adamlarını yerleştirmenin peşinde. 'Türk futbolunu biz yönetelim, Türk futbolunu yönetmekten öte rantı biz yiyelim' diyen adamlar. Kastı sanırım bu. PODOLSKI'DEN F.BAHÇE'YE KARŞI MÜTHİŞ PERFORMANS "TERİM İLE KARŞILAŞTIRILMAZ" Terim'in diğer bir kastı Ersun Yanal... Ersun Yanal'la Fatih Terim karşılaştırılmaz. Yanal'ın büyüyünce olmak isteyeceği şeydir ancak Fatih Terim. Bir tarafta 8 şampiyonluk, UEFA Kupası, Avrupa'da başarıları, 19 kupası olan Fatih Terim. Diğer tarafta ise Fenerbahçe'de çalıştığı bir sezonda şampiyonluk elde etmiş, büyük ihtimalle kulüp başkanı şampiyonluğu onun elde etmediğini düşünecek ki görevine son vermiş Ersun Yanal'ı küçümsemek için söylemiyorum ama Fatih Terim'le kıyaslanacak bir kariyer değil. Fatih Terim'in söylemek istediği 'Biz rakip olmadık, aynı klasmanda değiliz' Organize kötülük doğru bir tabir ancak amatör değiller. Fatih Terim onu küçümsemek için söylüyor belki ama amatör değil, hayli profesyoneller. Ama her profesyonel, başarılı olacak diye bir şey yok, başarısız profesyoneller

"EMRE AKBABA RAHATSIZ ETTİ" O gecede bazı anlar benim hoşuma gitmedi. Rahatsız eden şeyin temeli: Emre Akbaba... Çok sevdiğim, şahane bir çocuk. Emre Akbaba'nın koltuk değnekleriyle yürüyerek onca yolu gelmesi, merdiven çıkması, platformda onca süre durması beni rahatsız etti. Niye? Sakatlığının iyileşme dönemini uzaması açısından. Emre Akbaba keşke oraya tekerlekli sandalyeyle getirilseydi, yukarıya bir asansörle çıkarılsaydı. Üzerine bastığı her adımın, bileğindeki çatlağa, kırığa çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Emre Akbaba'nın sakatlığının uzamasından korktum. "HİÇBİRİMİZ SALAK DEĞİLİZ" Canımı sıkan ikinci olay, Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeret belirterek kupa törenine katılmamasıydı. Sinan'ın sözleşmesi bitmiş, sanırım Fenerbahçe'yle de anlaşmış, gelmeyedebilir. 'Suriyeli açıklaması yüzünden tepki gelir diye törene alınmadı' açıklamasını yapan hepimizi dangalak zannediyor galiba! O zaman maçlara da almasaydın, sahaya da çıkarmasaydın. Hiçbirimiz salak değiliz, bunu yemeyiz. "DIAGNE ADAM DEĞİLDİR"

Fakat Diagne'ye aklım ermiyor! Bir profesyonel futbolcunun, takımın şampiyonluk kutlamasına gelmeyecek hangi mazereti olabilir? O gün maç olsa ne olacaktı? Bıraksın sahtekarlığı! Arabasını yıkarken poz vermiş! Galatasaray'daki kariyerinin içine etmiştir. Onu taraftar da affetmez kimse de affetmez. Orada kulübün sevincini paylaşmayacaksın... Pazar günü be ne izini! Kupa, sezon bitiminden 10 gün sonra verilir falan da daha maçlar yeni bitmiş! Diagne, bu hareketiyle adam olmadığını göstermiştir! Diagne benim için adam değildir. Böyle bir izin verilmez. Tribün ve Galatasaray camiası, Diagne'nin bu terbiyesizliğini kolay kolay affetmez. "UEFA KUPASI'NDA BAŞKAN YOKTU" Esas mesele şu, UEFA Kupası'nın fotoğrafına gelince. Orada bir tane yönetici göremezsin! Teknik direktör vardır, futbol şube sorumlusu iki arkadaş vardı, Galatasaray Başkanı falan yoktu orada! Ajax'ın kutlamalarında Ajax'ın başkanını gördün mü? Real Madrid'inkinde görüyor musun? Plaket verirken görüyoruz o kadar! Sanki başarının en büyük mimarıymış gibi başkan geliyor. Sen zaten bu kulübün başkanısın, töreni sen düzenliyorsun. Kendi kendini bu kadar çok önemsetmeye çalışmak bir ruh haliyle ilgili sıkıntıya işaret ediyor, bu normal bir ruh hali değil.

Orası futbolcuların gençlerin kendilerini eğlendirecekleri yer. Senin bu şovu, onlardan çalmaya kalkışmanın ne anlamı var? Hadi diyelim oraya çıktı. Sonra inip aşağıya tribünlere el sallamak, tezahüratlar yaptırmak... Ne oluyoruz? Sen başkan sıfatıyla, futbolculardan rol çalma hakkına sahip değilsin! Bu yapılanları, futbolcular yapacak, onların kralı onlar. Orada imparator Fatih Terim'dir, ordusu da çocuklardır. Sen orada kendi şovunu yapamazsın! El kesesiyle cömertlik yapamazsın. "ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAMAZSIN" Fatih Terim, Galatasaray'da her zaman olur, olabilir, olmalıdır. Eleştirdiğim bin tane yönü vardır ama Galatasaraylılığına toz kondurmam. Ama bir başkan Fatih Terim'i böyle bir törende siyasi şov malzemesi yapmaz. 5 senelik sözleşme yapmak kimsenin işi olmamalı. Fatih Terim'e dersin ki 2+3. Terim'e dersin ki 'İki senemiz garanti. Üç sene daha seçilebiliriz. 2+3' dersin, ve hem kendi elini kolunu hem de kendinden sonrakinin elini kolunu bağlamazsın. Fatih Terim bunu Galatasaray'a yapmaz ama yarın öbür gün neden hukuki sıkıntı olsun? Önümüzdeki sezon diyelim ki Galatasaray, bu seneki Fenerbahçe gibi oldu Allah göstermesin. Tribünler de Fatih Terim'i istifaya çağırdı. Sen de her şeyi tribüne göre yapan bir başkan olarak Fatih Terim'in görevine son verdin. Galatasaray'a böyle bir tazminat mı çıkacaksın?"

"TERİM'İN İSTEDİĞİNİ SANMIYORUM" Galatasaray başkanları, kamuoyuna yalan söylemezler' diyoruz. Bu başkan bize ekim, kasım gibi 'Fatih Terim'le üç senelik sözleşme yaptık' dememiş miydi? Eee hani o sözleşme? O günden sonra da o sözleşme Federasyon'a, KAP'a bildirilmedi. Şimdi 5 yıllık sözleşme daha! O 3 nerede, bu 5 nerede! Kim kimi kandırıyor, kim kime yalan söylüyor! Galatasaray'ın böyle bir şanssızlığı oluştu, sürekli bizi kandıran başkanlar geliyor son birkaç dönemdir. Galatasaray'ın Allah sonunu hayır etsin. Fatih Terim'in bununla ilgili bir sıkıntısı olmaz, 5 senelik bir sözleşme isteyeceğini de sanmıyorum. "G.SARAY'IN BÜYÜK KATKISI VAR" Galatasaray'ı 11 yabancıyla çıkıyor diye eleştirenler, altyapıya baktığında hakkını vermesi lazım. Bu Türk futboluna hizmettir. Hangi başka büyük kulübün böyle bir başarısı var? Galatasaray'la rakip olduğunu iddia eden kulüplerin hangilerinin var? Trabzonspor altyapıdan oyuncu çıkarıyor ama böyle bir durumu yok. Beşiktaş zaman zaman çıkarıyor ama böyle durum yok.